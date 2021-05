Conflit à Québec solidaire: Manon Massé reste confiante

Manon Massé est confiante de voir la motion de blâme à l’endroit du controversé Collectif antiraciste décolonial (CAD) adoptée par les délégués de Québec solidaire (QS) réunis en conseil national virtuel samedi. La co-porte-parole du parti n’y voit pas de test de leadership.

« Il faut que la ligne se trace pour dire qu’est-ce qu’on trouve acceptable et qu’est-ce qu’on ne trouve pas acceptable, alors ça n’a rien à voir avec le leadership », a-t-elle répondu à la question d’un journaliste lors d’une mêlée de presse.

« J’ai tout à fait confiance que la direction politique — Gabriel [Nadeau-Dubois], moi, le comité de coordination national —, on voit bien partout au Québec comment nos membres souhaitent que Québec solidaire agisse sur la place publique et on verra cet après-midi si on s’est trompé, mais mon petit doigt me dit que non », a-t-elle ajouté.

Le débat et le vote sur la motion de blâme à l’endroit du collectif se feront à huis clos samedi après-midi, une façon de faire inhabituelle, selon le politologue de l’Université Laval, Éric Montigny. « Même le Parti québécois où ça brassait beaucoup dans ses bonnes années, c’était public, a-t-il fait remarquer. D’avoir cette plénière-là sur des enjeux comme ça qui soit à huis clos à l’abri du regard des journalistes, pour moi, il n’y a pas d’autres partis qui ont fait ça. Habituellement, ce qui est à huis clos c’est le bout sur les états financiers ou l’organisation électorale. »

« Les membres ont envie de se sentir libres, en tout cas on veut leur offrir cet espace-là pour dire ce qu’ils ont à dire », a justifié Mme Massé en ajoutant qu’elle et son co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, se rendraient disponibles pour répondre aux questions des médias après le vote.

Le Collectif antiraciste décolonial accuse QS de faire preuve lui-même de racisme systémique à l’intérieur de ses propres instances, et ce, même si le parti en a pourtant fait l’un de ses chevaux de bataille à l’Assemblée nationale. Les militants du collectif ont multiplié les déclarations controversées au cours des derniers mois, notamment en relayant sur sa page Facebook un article sur le professeur de l’Université d’Ottawa Amir Attaran, qui avait accusé le Québec d’être raciste en le qualifiant d’« Alabama du Nord ». Puis, il y a eu l’association du journaliste Patrice Bergeron à des « amis de la droite extrême ». Ces deux événements ont été la goutte qui a fait déborder le vase.

« Les délégués qui sont présents au conseil national, on a l’occasion de tracer la ligne et de dire est-ce que cette manière-là de faire de la politique — de s’envoyer des mises en demeure, de dénigrer le travail des autres voire lancer des insultes —, est-ce que c’est comme ça qu’on veut faire du militantisme politique à Québec solidaire, a affirmé M. Nadeau-Dubois. Cette question-là fondamentale, c’est celle qui doit être tranchée. »

Le discours controversé du Collectif antiraciste décolonial a suscité des critiques de la part des adversaires du parti et a occulté ses prises de position politiques. L’objectif principal du conseil national est d’ailleurs de déterminer les grands axes autour desquels s’articulera le programme électoral de QS en 2022.

Le collectif a abandonné samedi le logo du parti sur sa page Facebook pour le remplacer par le slogan « J’aime CAD ». Il a récemment lancé un appel à la médiation sur sa page Facebook et a invité les délégués à rejeter la motion de blâme. Si elle est adoptée, ses militants devront se conformer aux statuts du parti sans quoi le collectif pourrait être dissous lors du prochain congrès du parti en novembre.