Le ministre Jolin-Barrette dévoilera son projet de loi sur le français jeudi

Le ministre Simon Jolin-Barrette dévoilera son projet de loi « costaud » visant à renforcer la langue française au Québec, jeudi.

Le premier ministre François Legault, qui a tenu une « rencontre préparatoire avec [M. Jolin-Barrette mardi après-midi] en vue d’une annonce importante », a convenu de ne pas faire durer le suspense plus longtemps.

À un an et demi du prochain scrutin, le président du Mouvement Québec français (MQF), Maxime Laporte, met au défi les partis politiques de « ne pas faire de la petite politique sur le dos de la langue ». Il les invite, à « rester ouverts aux arguments rationnels qui, en principe, devraient les convaincre d’aller plus loin, beaucoup plus loin, dans la mesure où l’objectif de cet exercice [de révision de la Charte de la langue française] consiste à garantir réellement l’avenir du français au Québec, et certainement pas de se servir de ce projet de loi pour brandir la langue comme un simple hochet électoraliste », a-t-il déclaré dans un entretien avec Le Devoir mardi.

Les nombreux coups de semonce tirés au fil de la dernière année par le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, auront permis aux partis d’opposition de mettre à jour leur « position [respective] sur la langue française ».

Le Parti libéral du Québec a fait 27 propositions visant à renforcer la présence de la langue française au Québec. Québec solidaire a formulé 21 mesures pour assurer la vitalité de la langue française, dont l’« indépendance du Québec ». Le Parti québécois s’est mis à la rédaction d’un projet de loi en bonne et due forme. Il ne parviendra toutefois pas à le déposer à l’Assemble nationale avant celui de Simon Jolin-Barrette.

Le fort attrait de l’anglais exercé sur les jeunes se trouvera parmi les enjeux qui susciteront le plus débat à l’intérieur et à l’extérieur de l’Hôtel du parlement.

Tous les partis politiques à l’Assemblée nationale s’entendent pour restreindre (Coalition avenir Québec et PLQ) — ou bloquer (PQ) — l’accès des francophones et des allophones aux cégeps anglophones à l’exception de Québec solidaire.

Le parti politique de gauche propose plutôt d’accroître le financement et, par ricochet, l’« attractivité » des établissements d’enseignement postsecondaire francophones.

« On aimerait qu’il y en ait moins [d’étudiants dans le réseau anglophone] en rendant attrayant le réseau des francophones », a résumé la députée de Mercier, Ruba Ghazal, mardi tout en brandissant le Livre orange pour la protection de la langue française de QS. 21 propositions « positives » pour renforcer le français s’y trouvent.

D’autres détails suivront.