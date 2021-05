Le Québec est en train de «passer au travers de la troisième vague», dit Legault

Le premier ministre avait de bonnes nouvelles à annoncer mardi : non seulement le Québec est en train de « passer au travers de la troisième vague » mais cela laisse présager un meilleur été que l’an dernier avec présence plus limitée de la maladie.

« La situation va très bien, on s’en va vraiment dans la bonne direction », a déclaré François Legault en point de presse. « On est en train de passer à travers de la 3e vague. »

À compter de lundi, les mesures d’urgence pourront être levées dans la région de l’Outaouais ainsi que dans la région de Rimouski. Les écoles secondaires pourront dès lors rouvrir tout comme les commerces non-essentiels et le couvre-feu sera repoussé à 21 h 30.

La Santé publique est en outre sur le point d’autoriser le retour en zone orange des régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie. « Ça s’en vient », a dit à ce sujet M. Legault.

Un été plus facile que 2020

« L’été s’en vient, ça s’annonce mieux que l’été passé », a aussi annoncé le premier ministre. « On a la moitié moins d’hospitalisations qu’à la même date l’an passé et 10 fois moins de décès que l’an passé, en plus campagne vaccination. »

La Santé publique n’est toutefois pas encore prête à lever les couvre-feux ou d’autoriser les terrasses des restaurants à rouvrir, a indiqué son directeur Horacio Arruda. « Ce qui manque c’est une circulation moins importante (du virus) comme tel », a-t-il dit. « Mais ça s’en vient. »

Arruda maintient que le risque bien réel à l’extérieur

Malgré des avis rassurants du Centre for Disease Control (CDC) concernant les risques de contamination à l’extérieur, M. Arruda maintient que les Québécois doivent continuer de porter le masque dehors à certaines occasions. « On a quand même eu des cas de transmission à l’extérieur », a-t-il dit en évoquant « quelques expériences d’éclosion notamment dans des parcs ».

Mardi, le New York Times rapportait que le CDC avait largement exagéré les risques de contracter la maladie dehors en l’estimant à moins de 10 %. Dans les faits, le risque serait sous la barre des 1 %, voire des 0,1 %.

Le directeur de la DSP s’est en outre montré rassurant sur la menace que représente le variant indien pour le Québec. On ne recense que des « cas isolés » de ce variant et aucune éclosion, a-t-il dit. La majorité des variants recensés au Québec sont plutôt issus de la Grande-Bretagne.

D’autres détails suivront.