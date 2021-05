Québec utilisera uniquement le français dans ses communications écrites d’ici un an

L’État québécois emploiera uniquement le français, sauf exception, dans ses communications écrites avec les personnes morales établies au Québec au plus tard le 5 mai 2022, a indiqué le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette. « On a une date », a-t-il déclaré en commission parlementaire jeudi.

D’ici là, le gouvernement caquiste déterminera, par règlement, « les cas, les conditions ou les circonstances où une autre langue peut être utilisée, en plus du français, dans les communications écrites ».

L’utilisation exclusive du français dans les communications des ministères et des organismes gouvernementaux, municipaux et scolaires ainsi que des établissements de santé et de services sociaux permettra, selon M. Jolin-Barrette, de réaffirmer le statut officiel de la langue française au Québec. « Il s’agit d’un premier pas de la relance linguistique du Québec », a averti l’élu caquiste en prévision du dépôt de son projet de loi visant à renforcer la langue française au Québec. « L’État québécois, il est de langue française », a-t-il insisté après s’être décidé à mettre en œuvre l’article 1 de la Loi modifiant la Charte de la langue française (loi 104) adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 2002. L’annonce de Simon Jolin-Barrette était attendue depuis près de 20 ans de la part du président d’Impératif français, Jean-Paul Perreault. « Il aura fallu 19 ans pour qu’enfin on annonce par décret l’entrée en vigueur de son article 1 ! Son article 1 ! Dix-neuf ans ! Plusieurs gouvernements successifs n’ont rien fait, à part amplifier, par leur inaction, notre effacement [et participer] au recul de notre langue nationale », a-t-il souligné jeudi.

Entre 2002 et 2021, aucun gouvernement n’a mis en vigueur l’article 1 de la loi 104. « La mise en veilleuse de cet article pendant près de 20 ans par les gouvernements précédents a participé à la généralisation croissante d’un bilinguisme institutionnel incompatible avec un État dont la seule langue officielle est le français », a fait valoir M. Jolin-Barrette.

Près de 40 % des membres du personnel des ministères et des organismes appelés à communiquer par écrit avec des personnes morales établies au Québec ont affirmé utiliser une autre langue que le français, selon le Conseil supérieur de la langue française (2019).

Le gouvernement devra utiliser uniquement le français non seulement dans ses communications écrites avec les personnes morales établies au Québec, mais aussi avec les autres gouvernements.