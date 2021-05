Les Québécois de 12 à 17 ans seront vaccinés d’ici la fin juin

Un demi-million d’adolescents de 12 à 17 ans pourront recevoir une première dose de vaccin contre la COVID-19 avant la fin du mois juin. La deuxième dose serait administrée pour la rentrée scolaire en septembre.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l’annonce en conférence de presse jeudi, entouré du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et du directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré.

« C’est sûr que c’est l’objectif d’en vacciner le plus possible à l’école, a-t-il dit. […] Il faut faire attention à la période des examens. On veut juste être certains qu’on le fait correctement — où est-ce que ça va déranger le moins possible —, mais c’est tellement plus facile d’avoir les enfants à l’école pour le faire. »

Il entend finaliser cette nouvelle étape dans la campagne de vaccination contre la COVID-19 au cours des prochains jours pour pouvoir donner les détails et répondre aux questions des parents avec le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Le ministre attend l’avis écrit du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) la semaine prochaine, mais il a obtenu entre-temps un avis verbal de la Santé publique pour pouvoir aller de l’avant avec la planification. « Quand on aura reçu l’avis formel du CIQ, on viendra faire une présentation parce que les parents vont se poser toutes sortes de questions : les écoles, les écoles privées, les enfants qui ont un certain handicap, comment on va les déplacer, il y a tout ça », a précisé M. Dubé.

Il est toutefois trop tôt pour dire si la vaccination des adolescents en cinquième secondaire pourra leur permettre d’avoir un bal des finissants cette année.

Santé Canada a autorisé mercredi l’utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech pour les jeunes de 12 à 15 ans. Le Dr Arruda s’attend à ce que celui de Moderna soit également approuvé sous peu pour cette même tranche d’âge.

Passeport vaccinal

La preuve numérique sur laquelle planchaient les équipes du ministre Dubé sera disponible à compter du 13 mai. Les Québécois qui le désirent pourront recevoir un code QR par courriel qui contiendra des informations sur la date d’inoculation de leur première dose de vaccin contre la COVID-19. Elles seront mises à jour après la deuxième dose.

Il s’agit toutefois d’une preuve de vaccination à l’image du carnet santé et non d’un passeport qui donnerait accès ou non à certains lieux publics. Le ministre Dubé a demandé à la Santé publique d’examiner comment cette preuve de vaccination pourrait être utilisée.

Les gens qui ont déjà obtenu leur première dose de vaccin devraient recevoir un courriel avec leur code QR après le 13 mai.