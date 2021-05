Legault souhaite un plan de déconfinement inspiré de celui de la Saskatchewan

François Legault charge le ministre de la Santé, Christian Dubé, et par ricochet la Direction générale de la Santé publique, de lui présenter, « dans les prochaines semaines », un plan de déconfinement inspiré de la « feuille de route pour la réouverture » de la Saskatchewan.

« Ce que je voudrais être capable de dire aux Québécois : qu’est-ce qui s’en vient en juin, en juillet, en août, quand est-ce qu’on va pouvoir retourner à une vie normale », a expliqué le premier ministre en mêlée de presse jeudi.

Les Québécois pourront trouver, dans ce futur plan, des réponses à des questions comme : Quand deux bulles familiales pourront-elles se regrouper ? Quand des petites fêtes pourront-elles être organisées ? Quand des spectateurs pourront-ils assister à un match de hockey ?

Le chef du gouvernement saskatchewanais, Scott Moe, a dévoilé un plan en trois étapes pour lever les restrictions sanitaires à la lumière de l’allure de la campagne de vaccination contre la COVID-19. « J’aime le plan », a fait remarquer M. Legault à la presse. « J’ai envoyé à Christian [Dubé] le plan de la Saskatchewan. J’aimerais avoir un plan comme ça. »

Cela dit, « deux critères » — et non un seul — guideront le plan de déconfinement québécois, a-t-il ajouté. Le gouvernement québécois tiendra compte du pourcentage de la population vaccinée, mais également de la situation épidémiologique, et ce, dans chacune des régions.

D’autres détails suivront.