Pierre Fitzgibbon dit s’être conformé au code d’éthique

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, pourrait terminer son mandat en 2022 sans s’être départi des actions qu’il lui reste dans une entreprise de technologie. Il affirme toutefois s’être conformé aux recommandations de la commissaire à l’éthique.

« On ne sait pas ni vous ni moi si un acheteur va se présenter », a-t-il répondu aux questions du député solidaire Vincent Marissal durant l’étude des crédits de son ministère mercredi. « Mes actions sont disponibles », a-t-il ajouté.

« Si vous n’arrivez pas à trouver un acheteur pour ces actions de cette entreprise que je ne connais pas, ce sera donc le statu quo et vous pourriez très bien terminer votre premier mandat […] comme c’est le cas en ce moment », lui a demandé M. Marissal.

« C’est quoi l’alternative ? Je ne vais pas les jeter », a répliqué le ministre. « S’il y a un acheteur, je vais les vendre. S’il n’y a pas d’acheteur, bien forcément je les garde. Je ne peux pas les mettre sur un tableau », s’est-il impatienté.

M. Fitzgibbon a fait l’objet de trois rapports de la commissaire à l’éthique depuis 2019. L’un de ces rapports lui a valu un blâme de l’Assemblée nationale en novembre 2020. Un quatrième est en cours pour voir s’il s’est conformé aux recommandations. Le ministre a indiqué mercredi s’être départi de 12 de ses 13 investissements privés.

« Je ne suis pas en conflit d’intérêts parce que la société dans laquelle je suis investisseur ne transige pas avec le gouvernement », a-t-il expliqué alors qu’il était questionné par le député de l’Opposition officielle, Carlos Leitao.

« Donc dans mon cas, cette société-là n’a aucune transaction avec l’État et a été avertie qu’il n’y en aurait pas non plus », a-t-il précisé plus tard.

« Cette histoire, malheureusement pour vous M. le ministre, va continuer de vous suivre », lui a dit l’élu libéral.

L’article 46 du code d’éthique et de déontologie des députés oblige tout ministre à faire en sorte que les entreprises privées dans lesquelles il détient des parts « ne fassent plus aucun marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public » sans quoi il doit s’en départir.

Dans une entrevue exclusive accordée au Devoir en décembre, la commissaire à l’éthique estimait que cette règle absolue pourrait être assouplie. Ariane Mignolet affirmait qu’elle pourrait disposer davantage de marge de manœuvre pour imposer des conditions qui permettrait à un ministre de conserver ses intérêts privés à condition qu’il se conforme à certains critères.