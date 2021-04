Québec débloque 19,8 millions de dollars pour aider les conjoints violents

Afin de réduire les délais d’attente pour les hommes violents qui cherchent de l’aide, un financement supplémentaire de 19,8 millions dollars sera octroyé aux organismes qui interviennent auprès de ces derniers a annoncé jeudi Québec.

« Prendre en charge un homme violent ou à risque de le devenir, c’est aider sa femme et ses enfants », a souligné la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Québec a confirmé la semaine dernière débloquer 223 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans en réponse à la récente vague de féminicides. La ministre Guilbault avait mentionné que plusieurs annonces étaient prévues quant à la distribution des sommes de cette nouvelle enveloppe.

Le rehaussement annoncé jeudi servira à développer et bonifier l’offre de services des organismes pour conjoints violents en créant notamment de nouveaux postes d’intervenants.

« En investissant dans les services d’intervention auprès des auteurs de violences conjugales et familiales, le gouvernement du Québec reconnaît non seulement l’importance et la valeur de tels services, mais lance du même coup un message clair aux hommes qu’il est possible d’obtenir une aide professionnelle lorsqu’ils en ont besoin, et ce, avant qu’il ne soit trop tard », a mentionné Sabrina Nadeau, directrice générale de l’Association à cœur d’homme.

Québec a également mandaté le député Sylvain Lévesque pour travailler avec les regroupements d’organismes venant en aide aux hommes violents dans le but de renforcer et de pérenniser une offre de service adéquate pour la clientèle masculine.

La semaine dernière, une somme de 92 millions de dollars destinée aux 110 maisons d’hébergement de première étape pour femmes victimes de violence conjugale avait été annoncée.