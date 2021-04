Marguerite Blais refuse de défendre la lanceuse d’alerte congédiée

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, juge qu’« il faut protéger les lanceurs d’alerte », mais n’entend pas appuyer pour autant une aide de service congédiée après avoir dénoncé les conditions de vie inacceptables au CHSLD Saint-Laurent.

« Il faut protéger les lanceurs d’alerte, mais avant il faut regarder l’histoire de la personne », a-t-elle répondu mardi, lorsqu’elle a été interrogée sur le renvoi de Marie-Andrée Labelle par la députée péquiste Lorraine Richard.

Mme Labelle, 24 ans, a été mise à pied le 8 avril par le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, notamment pour avoir « pris des photos et des vidéos de résidents » qu’elle a ensuite partagées au Devoir. Elle assure qu’elle avait auparavant parlé de la situation, qu’elle jugeait inacceptable, à sa supérieure immédiate et au chef infirmier de l’établissement, sans succès. Une de ses collègues avait également déposé une plainte auprès du Commissariat aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Sous le couvert de l’anonymat, Mme Labelle — de même que deux ex-employées et trois résidents de l’établissement — avaient révélé que des résidents du CHSLD Saint-Laurent avaient été enfermés pendant des mois dans leur chambre et privés de douche des semaines durant. La ministre Blais s’était dite ébranlée par cette affaire, et elle avait promis d’aller « au fond des choses ».

Or voilà que l’investigation que mène Québec concerne surtout Mme Labelle, selon ce que Marguerite Blais a déclaré mardi. « Actuellement, au ministère de la Santé et des Services sociaux, on est en train de regarder cette situation bien particulière. Et ce n’est pas ma place, pour moi ici, de commenter une histoire singulière », a-t-elle déclaré.

Juste avant elle, Lorraine Richard avait déclaré que la situation dans laquelle se trouve Mme Labelle témoigne de la force de la « loi de l’omertà » qui règne toujours dans le système de santé. « Je trouve que ça n’a aucun bon sens, ce qu’on a fait subir à cette personne-là, qui a dénoncé un milieu très, très malsain pour nos personnes âgées », a affirmé l’élue péquiste.

Après avoir fait la liste des actions qu’elle a posées et qu’elle entend poser pour les aînés, la ministre Blais a terminé son intervention en affirmant qu’elle « continue de dire que c’est le rôle des personnes qui œuvrent [dans le milieu de la santé] ou qui sont témoins de ce qui se passe au niveau de la maltraitance des personnes vulnérables de dénoncer ».

Renvoyée après une enquête du Devoir

Marie-Anne Labelle a vu son quotidien d’aide de service changer dès la publication de l’enquête du Devoir sur les conditions de vie des résidents du CHSLD Saint-Laurent. Son employeur a modifié ses tâches, puis il l’a rencontrée à deux reprises pour lui reprocher d’avoir outrepassé son rôle. Le CIUSSS la critique entre autres parce qu’elle s’est « octroyé le rôle d’agent COVID-19 (surveillance en prévention et contrôle des infections), rôle pour lequel nous avions dédié une autre personne que vous », lit-on dans sa lettre de congédiement. « Votre comportement constitue de l’insubordination et crée un climat de travail malsain », juge le CIUSSS.

L’un des motifs de congédiement évoqués dans la lettre vise précisément l’envoi de photos au Devoir. Son employeur lui reproche d’avoir « contrevenu à la confidentialité des renseignements » auxquels elle était tenue en vertu de son contrat en prenant « des photos et des vidéos de résidents vulnérables du 5e étage du CHSLD de Saint-Laurent sans leur consentement et [en ayant] partagé leurs coordonnées auprès de tiers ».

« Ils revenaient sur les photos et les vidéos. Je pense que c’est le gros pourquoi de mon congédiement dans le fond. Ils l’ont mentionné en masse dans le meeting. Ils ont dit : juste les photos, c’est déjà suffisant pour qu’on te congédie », a aussi déclaré Mme Labelle au Devoir.

Quant au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, il réfute avoir congédié Marie-Anne Labelle à cause de son témoignage publié dans Le Devoir.