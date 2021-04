Le couvre-feu repassera à 21h30 à Montréal et à Laval

Avançant avec un « optimisme prudent », François Legault a annoncé mardi que le couvre-feu passera de 20 h à 21 h 30 la semaine prochaine dans les régions de Montréal et de Laval.

Lors d’un point de presse tenu à l’Assemblée nationale, le premier ministre du Québec a aussi donné le feu vert à la réouverture des écoles dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, à l’exception de certains établissements situés en Beauce et dans Bellechasse.

« Bonne nouvelle : les mesures fonctionnent et la situation s’améliore », s’est réjoui M. Legault, avant de lancer un nouvel appel à la prudence. « On voit que ça peut exploser rapidement, et pas besoin d’aller loin pour le voir », a-t-il dit au sujet de la province voisine, l’Ontario. Il a néanmoins avancé qu’« on est en train de gagner la bataille contre la troisième vague ».

Dès lundi prochain, le 3 mai, le gouvernement autorisera les Montréalais et Lavallois à sortir de chez eux jusqu’à 21 h 30. « Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde », s’est réjoui M. Legault.

Les écoles primaires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches pourront aussi accueillir des élèves dès cette date. Les écoles du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin et de la MRC de Bellechasse devront cependant demeurer fermées, puisque la situation sanitaire y est plus précaire.

En Outaouais — « la région où c’est le plus difficile », selon le premier ministre —, les mesures actuelles seront maintenues.

D’autres détails suivront.