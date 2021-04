Le Parti libéral du Québec se rallie à l’idée de contingenter le nombre d’étudiants admis dans les cégeps anglophones, ce qui aurait pour effet d’y restreindre l’accès d’étudiants francophones au cours des prochaines années.

En clair, le PLQ veut « maintenir le nombre actuel d’étudiants équivalent temps plein dans les cégeps anglophones » à leur niveau de 2009 tout en préservant « l’accès des Québécoises et Québécois issus des communautés d’expression anglaise aux cégeps anglophones ».

À l’instar de la Coalition avenir Québec (CAQ), le PLQ refuse d’étendre la Charte de la langue française à l’enseignement collégial. La formation politique de Dominique Anglade veut laisser « la possibilité pour les francophones de fréquenter l’établissement de leur choix, dans le respect des exigences d’admission aux programmes convoités ». « Nous croyons que les établissements d’enseignement supérieur, francophones et anglophones, doivent être des partenaires actifs en matière de promotion et de protection de la langue française », peut-on lire dans la liste des 27 propositions pour l’avenir de la langue française dévoilée vendredi par la cheffe libérale Dominique Anglade.

Le PLQ veut aussi offrir des cours de français gratuits à tous les étudiants qui souhaitent parfaire leur maîtrise de la langue française, en plus de bonifier l’offre de cours en langue française dans les établissements collégiaux anglophones. « Cette offre de cours ne devrait pas se limiter aux cours de français langue seconde, mais être encouragée en incluant au moins trois cours en français offerts dans chaque programme d’études », précise la porte-parole de l’opposition officielle pour la protection de la langue française, Hélène David.

Article 1 de la Loi 104

Par ailleurs, le PLQ s’engage désormais à mettre en œuvre une disposition de la loi 104 adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale il y a près de 20 ans visant à forcer tous les ministères, organismes et sociétés publiques à utiliser uniquement le français dans toutes leurs communications écrites avec les personnes morales établies au Québec et les autres gouvernements.

Le gouvernement de Philippe Couillard s’était toujours refusé d’appliquer cette disposition de la loi 104 « pour les mêmes raisons que tous les gouvernements qui nous ont précédés, péquistes ou libéraux, depuis 2002 ». « C’est clair que je vais plus loin. Il faut regarder les choses en face », a mentionné Dominique Anglade vendredi. « Il est de notre devoir, pour maintenant et pour toujours, de garder bien vivante cette langue française qui nous habite, dans ce Québec bâti par ceux et celles qui nous ont précédés, habité par nous et protégé à jamais pour ceux et celles qui nous suivront », a-t-elle insisté.

D’autres détails suivront.