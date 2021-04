Charette et Guilbault approuvent les vidéos citoyennes des opérations policières

Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, prend fait et cause pour les vidéos citoyennes des opérations policières qui tournent au vinaigre. « Oui, des citoyens qui pensent être témoins de gestes inappropriés sont tout à fait dans leur droit de les filmer, de les rendre publics », a-t-il déclaré sans détour mercredi.

Les policiers québécois sont « extrêmement professionnels », a souligné à gros traits M. Charette. Mais, des « pommes pourries » se trouvent dans le lot, a-t-il ajouté.

Selon M. Charette, « la vidéo fait une différence » dans la reconstitution d’une intervention policière. Il en veut pour preuve le verdict de culpabilité de l’ex-policier de Minneapolis Derek Chauvin pour le meurtre au deuxième degré de George Floyd qui a été rendu mardi. Pendant son procès, plusieurs vidéos de l’agent appuyant son genou sur le cou de George Floyd, menotté, pendant 9 minutes et 29 secondes avaient été soumises comme preuve. « Ce sont des vidéos qui finissent par servir la justice. Dans le cas de M. Floyd [sans elles], il n’y aurait pas eu d’accusations, il n’y aurait pas eu de condamnation », a-t-il fait valoir.

La vice-première ministre, Geneviève Guilbault, approuve également les vidéos citoyennes d’opérations policières. « Si quelqu’un a l’impression d’assister à une injustice ou à un acte potentiellement illégal ou répréhensible dans la société, que ce soit commis par un policier ou quelqu’un d’autre [et qu’il] veut documenter ce problème-là, ou cette situation-là, ce n’est pas le gouvernement qui va les en empêcher », a-t-elle affirmé, tout en rappelant les « mécanismes disciplinaires » établis.

Oui aux caméras corporelles qui fonctionnent

M. Charette et Mme Guilbault ont aussi donné leur accord de principe à l’usage de caméras portatives pour les policiers. « Cette transparence-là, elle est souhaitée autant pour démontrer que les policiers, dans la très, très grande majorité des cas, font un excellent travail », a soutenu le ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

La Sûreté du Québec lancera un premier projet pilote de caméras corporelles à Rimouski d’ici la fin du mois, et ce, de concert avec le ministère de la Sécurité publique et le Directeur des poursuites criminelles et pénales, a indiqué sa consœur. Trois autres projets pilotes verront le jour par la suite ailleurs. « Nous mettons toutes les chances de notre côté pour pouvoir trouver quelque chose qui fonctionne », a indiqué Mme Guilbault, tout en rappelant que les caméras portatives n’avaient pas passé le test du Service de police de la Ville de Montréal. « Ce n’est pas aussi simple que ça en a l’air, tu sais. Ça amène, quand même, des éléments de gestion de preuve, des éléments d’arrimage technologique, un élément financier, aussi, important… »

« Très soulagés »

Les membres du gouvernement Legault se sont dits « très soulagés » du dénouement de l’affaire Floyd. « Même si on ne ramènera pas à la vie M. Floyd, je pense que c’est un élément qui était attendu et qui va certainement aider la société américaine à prendre conscience de changements à apporter », a mentionné M. Charette dans une mêlée de presse.

À ses yeux, le verdict de culpabilité de Derek Chauvin pour le meurtre au deuxième degré de George Floyd, un Afro-Américain, envoie « le signal qu’il y a du travail à faire » afin de combattre le racisme au Québec aussi.

Le premier ministre François Legault avait mis sur pied le Groupe d’action contre le racisme après le décès de George Floyd, a rappelé M. Charette mercredi. Il s’est engagé à faire état « d’ici quelques semaines » des « actions posées » parmi les 25 recommandées par le « Groupe des sept » en décembre dernier.

Le Québec est aussi le théâtre de « profilage racial lors des interpellations policières » et de « violences policières liées au racisme », soulignait le Groupe d’action contre le racisme dans son rapport.

« Il faut faire plus », a convenu la vice-première ministre.