La Loi sur la laïcité de l’État est maintenue

La Cour supérieure soustrait les commissions scolaires anglophones et les élus de l’Assemblée nationale de l’application de la Loi sur la laïcité de l’État.

L’emploi des clauses de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne a permis de protéger en grande partie la loi québécoise l’interdiction du port de signes religieux chez certains employés de l’État.

Pour les opposants de la Loi 21, il s’agit d’un revers.

L’étudiante au baccalauréat en enseignement à l’Université de Montréal, Ichrak Nourel Hak, avait sonné la charge contre la Loi 21 le 17 juin 2019, soit moins de 24 heures après son adoption sous bâillon par l’Assemblée nationale.

Elle avait déposé un pourvoi en contrôle judiciaire afin de faire déclarer la loi invalide, ainsi qu’une demande de sursis provisoire des articles prévoyant l’interdiction du port d’un signe religieux dans l’exercice de certaines fonctions (article 6) et l’obligation du visage découvert lors de la prestation et la réception de services publics (article 8), mais en vain.

Le juge Marc-André Blanchard n’a pas lui non plus acquiescé à sa demande.

Plusieurs groupes comme l’Association canadienne des libertés civiles, le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) et la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ont durement égratigné la « Loi 21 » qu’ils jugent discriminatoire envers les minorités religieuses, à commencer par les femmes musulmanes portant le hidjab.

