Garderies: Eric Girard compte sur l’obtention d’«un transfert sans conditions»

Le ministre des Finances, Eric Girard, entend tirer une compensation de six milliards de dollars sur cinq ans en vertu du retrait du Québec du programme national de garderies annoncé lundi dans le budget fédéral.

En point de presse mardi matin, le ministre a affirmé que le Québec comptait sur l’obtention d’ « un transfert sans conditions », mais il ne s’est pas avancé jusqu’à dire qu’il avait obtenu la parole de son homologue fédérale, Chrystia Freeland, à ce sujet.

« Vraiment, mes relations avec la ministre Freeland sont excellentes, j’ai confiance en elle », a déclaré M. Girard. « Mme Freeland s’est inspirée des services de garde québécois et des données sur le taux de participation des femmes au marché du travail et donc, oui, j’ai confiance. J’ai plus que confiance, c’est une exigence, que le transfert sera sans conditions », a-t-il indiqué.

Le ministre des Finances n’a par ailleurs pas voulu confirmer que les six milliards qu’il recevra d’Ottawa serviront à améliorer les services de garde québécois, dans un contexte où 51 000 enfants sont encore sur les listes d’attente pour obtenir une place.

ll a d’abord rappelé qu’à son avis, le « principal problème » qui affecte les services de garde est la pénurie de main-d’œuvre. Il a également déclaré que le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, allait bientôt procéder à des annonces pour « stimuler le nombre de places » en garderies et livrer les places « financées mais non livrées ».

« Le Québec, nous sommes déjà en action », a fait valoir M. Girard. Il a par la suite affirmé qu’il comptait utiliser « une part des sommes » transférées par Ottawa pour « améliorer le réseau ».

Pas de hausse du Transfert en santé

Eric Girard a par ailleurs déclaré qu’il aurait « apprécié » une hausse du Transfert canadien en santé. « Pour nous, c’est une opportunité manquée, mais est-ce que je suis surpris qu’il n’y ait pas eu de sommes hier ? Non », a-t-il affirmé.

Il a rappelé que la demande pour une augmentation à 35 % de ces transferts fait l’unanimité à travers les provinces et les territoires. « Nous, les calculs, on les a faits. C’est indéniable que la part [de financement] d’Ottawa a diminué significativement », a-t-il souligné. « Le temps va nous donner raison. Les chiffres vont nous donner raison », a-t-il ajouté, en précisant que des travaux sur cette question avaient déjà cours.

Les transferts en santé, « c’est peut-être le sujet dont je discute le plus souvent avec la ministre Freeland », a-t-il ensuite déclaré, avant d’ajouter que le budget Freeland améliorait néanmoins le cadre financier du gouvernement québécois.