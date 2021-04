Les mesures d’urgence prolongées dans trois régions

Les résidents des régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l’Outaouais vont devoir tolérer les mesures d’urgence au moins une semaine de plus, jusqu’au 3 mai pour faire face à la COVID-19, a annoncé le premier ministre François Legault mardi.

« La situation se stabilise dans le nombre de cas, mais continue à augmenter pour ce qui est des hospitalisations et des décès », a fait valoir François Legault lors d’un nouveau point de presse sur la pandémie.

Dans la Capitale-Nationale, on a recensé 15 hospitalisations de plus, ces derniers jours, ainsi que 6 décès alors qu’on parle de 7 hospitalisations et 6 décès supplémentaires dans Chaudière-Appalaches.

Quant à la région de l’Outaouais, elle affichait lundi le plus haut taux de cas positifs parmi les personnes dépistées avec 10,9 %, alors que la moyenne québécoise s’élève à 3,7 %.

Ailleurs, la situation est toutefois tolérable pour le moment, a signalé M. Legault. « Dans les autres régions, ça reste à des niveaux sous contrôle », a-t-il dit avant de préciser que « ça peut prendre quelques jours pour exploser surtout avec les variants ».

AstraZeneca disponible pour les 45 ans et plus

Le gouvernement a en outre confirmé que le vaccin d’AstraZeneca serait désormais offert aux Québécois dès l’âge de 45 ans. Parmi les 77 nouvelles personnes hospitalisées dans tout le Québec lundi, 35 avaient entre 45 et 64 ans ; 10 entre 18 et 44 ans et 2 entre 0 et 17 ans.

La décision de fixer l’âge d’éligibilité à 45 ans se base sur l’analyse du Comité d’immunisation du Québec. En Ontario et en Alberta, la limite a plutôt été fixée à 40 ans.

«Dans le contexte épidémiologique actuel d’une troisième vague en croissance, le CIQ considère que les avantages de la vaccination chez les personnes de 45 ans et plus dépassent largement les risques de thrombose [...] et recommande l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca chez ces dernières», conclut l’organisme dans son analyse, ajoutant que les personnes de ce groupe d’âge vivant avec une maladie chronique devraient tout particulièrement y recourir.

Questionné sur les risques plus élevés de thrombose chez les femmes qui reçoivent le vaccin, le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, a affirmé que ceux-ci ne concernent pas les femmes de 45 ans et plus.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a par ailleurs fait savoir qu’il allait élargir, jeudi, l’accès au vaccin pour les personnes ayant des maladies chroniques.

D’autres détails suivront.