Conseil national du PQ: la proposition pour appliquer la loi 101 aux cégeps adoptée

Le Parti québécois (PQ) militera désormais pour l’application de la loi 101 aux cégeps. La proposition de son aile jeunesse a été adoptée à 94 % par les délégués réunis virtuellement en conseil national dimanche. Le chef Paul St-Pierre Plamondon a souligné l’audace des militants dans son discours de clôture.

Sylvain Roy était le seul député du caucus à s’opposer à cette proposition. Selon lui, l’application de la loi 101 aux cégeps n’aurait pas « un impact significatif pour freiner le déclin de la langue française ».

« Cela prend une approche plus globale qu’une simple imposition législative coercitive visant à protéger la langue dans un écosystème très ciblé qu’est celui du cégep », a-t-il indiqué au Devoir.

Il faudrait davantage mettre en valeur « notre culture », selon lui. « Une culture qui inspire l’émancipation, l’innovation, l’adaptation et la prospérité va toujours être plus attractive qu’une culture qui utilise les mesures coercitive et législative pour exister », a ajouté l’ancien professeur de sociologie au Centre d’études collégiales de Carleton.

Il a souligné également l’offre accrue de programmes en anglais dans les universités québécoises pour « aller chercher des clientèles riches » qui contribue à l’anglicisation des études postsecondaires.

Les jeunes péquistes ont fait valoir que l’application de la loi 101 aux cégeps ferait partie d’un bouquet de mesures pour promouvoir la langue française. Leur présidente, Marie-Laurence Desgagné, avait mis l’assemblée en garde la veille contre un retour à l’époque où « les patrons parlaient anglais et les travailleurs devaient parler anglais pour les comprendre ».

La loi 101, adoptée par l’Assemblée nationale en 1977, restreint l’enseignement en anglais au primaire et au secondaire aux enfants dont l’un des deux parents a lui-même fréquenté l’école anglaise. Elle empêcherait ainsi les étudiants francophones de fréquenter un établissement collégial anglophone si elle était étendue.

Le chef péquiste, Paul St-Pierre Plamondon, d’abord opposé à l’application de la loi 101 aux cégeps, a fait volte-face au cours des derniers jours. « Certains facteurs dans l’argumentaire des jeunes me convainquent d’évoluer », a-t-il reconnu samedi dans son discours aux militants. Il comptait donc appuyer la proposition du Comité national des jeunes du Parti québécois (CNJPQ), mais il n’exigera pas un vote unanime du caucus.

Six des huit députés péquistes ont déjà fait savoir qu’ils lui emboîteraient le pas. Il s’agit de Pascal Bérubé, Véronique Hivon, Sylvain Gaudreault, Martin Ouellet, Méganne Perry Melançon, Joël Arseneau et Lorraine Richard.

L’application de la loi 101 aux cégeps a soulevé des débats au sein du PQ à maintes reprises. L’ex-chef du parti, Jean-François Lisée, avait écarté l’idée de l’étendre au réseau collégial craignant entre autres qu’elle ne divise la population québécoise. Il s’est ravisé samedi, bien qu’il estime que la politique la plus efficace pour freiner le déclin du français serait de faire en sorte que tous les cégeps soient francophones.

Ainsi adoptée, la proposition d’appliquer la Charte de la langue française au réseau collégial pourrait ainsi faire son chemin jusque dans le programme électoral du parti pour le scrutin de 2022. Quelque 235 délégués sont réunis virtuellement depuis samedi pour le Conseil national du Parti québécois, qui se terminera par un discours du chef.