Six députés du PQ voteront pour appliquer la loi 101 aux cégeps

L’application de la loi 101 aux cégeps ne vise pas à dévaloriser le bilinguisme, mais plutôt à « assurer la pérennité du français comme langue commune au Québec ». C’est le message que les jeunes péquistes veulent faire passer aux 237 délégués réunis virtuellement pour le Conseil national du Parti québécois qui s’est ouvert samedi.

« Pour nous, tout projet de loi sera incomplet si le français ne demeure pas la langue d’enseignement principale et privilégiée au Québec », a déclaré la présidente du Comité national des jeunes du parti québécois (CNJPQ), Marie-Laurence Desgagné, en faisant référence à la réforme attendue de la Charte de la langue française du ministre Simon Jolin-Barrette.

Les jeunes péquistes ont déjà réussi à convaincre Paul St-Pierre Plamondon, qui s’était pourtant opposé à l’application de cette loi au réseau collégial durant la course à la direction du PQ. Il a annoncé vendredi qu’il votera pour la proposition d’urgence du CNJPQ qui sera débattue dimanche.

« Les dernières études le prouvent : le français est en déclin, a-t-il expliqué sur Twitter. Des gestes forts sont nécessaires. Nos jeunes nous parlent de réalités qu’ils observent, il faut écouter. »

Les députés Pascal Bérubé, Sylvain Gaudreault, Martin Ouellet, Méganne Perry Melançon, Joël Arseneau et Lorraine Richard ont déjà fait savoir qu’ils lui emboîteront le pas. Au moment où ces lignes étaient écrites, les députés Véronique Hivon et Sylvain Roy n’avaient pas encore fait connaître leurs intentions. Si elle est adoptée, la proposition pourrait ainsi faire son chemin jusque dans le programme électoral du parti pour le scrutin de 2022.

La loi 101 de Camille Laurin a été adoptée par l’Assemblée nationale en 1977. Elle restreint l’enseignement en anglais au primaire et au secondaire aux enfants dont l’un des deux parents a reçu la majeure partie de son enseignement primaire en anglais au Canada ou dont la majorité de la scolarité est déjà en anglais.

La proposition des jeunes péquistes vise à empêcher les jeunes francophones et allophones de fréquenter les cégeps anglais. Le ministre Simon Jolin-Barrette privilégierait plutôt de contingenter le nombre d’étudiants qui y sont admis.

« Si notre réseau collégial anglophone est contingenté et se permet de sélectionner les meilleurs élèves du Québec, le message qu’il envoie est que l’anglais est la langue du succès au travail au Québec, que l’anglais est la langue du succès au travail au Québec », a affirmé Mme Desgagnés.

« On revient alors à une époque où les patrons parlaient anglais et les travailleurs devaient parler anglais pour les comprendre, a-t-elle ajouté. On revient alors à une époque où les francophones jouaient des seconds rôles. »

L’ex-chef du PQ, Jean-François Lisée, avait écarté l’idée d’appliquer la loi 101 aux cégeps craignant qu’elle ne divise la population québécoise.