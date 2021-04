Le «yoyo COVID» du gouvernement Legault, un jeu dangereux

Que le gouvernement Legault ajuste les mesures sanitaires, soit. Mais la manière actuelle de faire — cette impression que Québec joue au yoyo — comporte de réels risques que la population perde simplement confiance, préviennent des expertes en psychologie. Celles-ci plaident pour un virage-clarté urgent. Décodage.

Reconnaître ses erreurs.

« Le problème avec la perception du va-et-vient, c’est que ça laisse croire au public que le gouvernement n’a pas de plan, ou ne sait pas ce qu’il fait », estime la psychologue Kim Lavoie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médecine comportementale. « Et l’autre problème, c’est de revirer de bord comme ça [les différentes mesures] sans reconnaître qu’on a fait une erreur. »

Parce que bien sûr, les erreurs et les ajustements sont inévitables dans une crise de cette ampleur, dit-elle. Dans les derniers jours, le gouvernement a ainsi dû opérer des volte-face rapides sur des mesures à peine annoncées : dans la cellule de crise à Québec, on avait de toute évidence mal jugé la progression des variants.

Kim Lavoie applaudit le resserrement des mesures… mais note que « de ne pas reconnaître qu’il y a eu erreur à la base [au moment d’annoncer les allègements, alors que plusieurs experts prévenaient déjà des risques], ça sabote la confiance qu’on a envers le gouvernement. Or, ils ne semblent pas capables de reconnaître des erreurs. Et la population se demande : quelle assurance on a que ça ne va pas se répéter ? »

Être transparent.

Professeure au département d’information et de communication de l’Université Laval, Ariane Bélanger-Gravel met l’emphase sur la notion de transparence. « En communication, il y a un facteur très important qui est la crédibilité de la source, dit-elle. Et elle peut être jugée selon deux dimensions : l’expertise et l’honnêteté — la transparence. »

« Je pense qu’il y a un enjeu présentement en termes de confiance dans le message. Les gens peuvent avoir l’impression qu’on nous dit n’importe quoi, que tout peut changer d’un coup. Alors oui, ç'a un impact sur l’adhésion, et la confiance diminue, et ça soulève des enjeux sur les comportements subséquents. »

Pourtant, il est normal que le gouvernement doive revoir certaines décisions, dit-elle. « Je vois qu’on suit souvent un principe de précaution : ils ont établi des critères, mais pour différentes raisons, ça ne tient plus. C’est ce qu’on a vu dans les derniers jours. Mais l’important dans ces cas-là, c’est d’expliquer plus. »

C’est aussi ce que dit la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, professeure associée à l’UQAM. « C’est sûr que d’avoir des décisions contradictoires en quelques jours, ça entraîne de l’insécurité et des remises en question, dit-elle. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement ne doit pas changer de cap : il doit gérer en cherchant un équilibre compliqué entre le confinement, la santé mentale, des demandes de tous les secteurs… C’est un travail très difficile et on s’attend à ce qu’ils doivent revenir sur certaines décisions. Mais dans ces cas, ce qui est important, c’est d’expliquer clairement les changements. On veut que ce soit clair et cohérent. »

Chercher de la stabilité.

Les récentes décisions du gouvernement auront permis le retour en classes de certains élèves du secondaire… qui ont à peine eu le temps d’ouvrir leur sac avant d’être réassignés à domicile. L’intention était peut-être bonne, mais la psychologue Beaulieu-Pelletier affirme que jouer au yoyo comme ça est au final bien plus nuisible qu’autre chose — à l’école comme ailleurs.

« Quand on sait ce qui s’en vient, on a une bonne capacité d’adaptation, on est capable de passer travers des périodes difficiles, note-t-elle. Mais quand ça change sans cesse, on ne peut pas planifier ou prévoir, alors on n’arrive à aménager notre réalité en fonction des événements. »

Kim Lavoie rappelle que le « yoyo implique forcément des changements » rapides dans la vie des gens. « Chez l’humain, tout changement est stressant, nous confronte avec l’incertitude. Et par-dessus ça, tout changement inattendu, spontané, imprévu, face auquel on a peu de temps pour digérer, se préparer, eh bien ça suscite énormément d’anxiété, qui peut se transformer en résistance. »

Elle estime que les événements récents montrent bien que le gouvernement serait mieux « de moduler les attentes des gens » plutôt que de laisser miroiter des éclaircies qui ne durent pas. « C’est toujours mieux d’être prudent, de maintenir les attentes au neutre, que d’augmenter les attentes et de décevoir au final. »

Il ne fait pas sous-estimer non plus l’effet d’accumulation, ajoute Geneviève Beaulieu-Pelletier. « On arrive à ce point où on voyait le vaccin, le printemps, il y avait de l’espoir. On a déconfiné, puis on a dû reculer. Mais c’est arrivé au pire moment, alors qu’on est tous mentalement fatigué. »

Comprendre le danger.

Kim Lavoie codirige une vaste étude internationale (iCare) sur la compréhension et les réactions des populations aux directives des gouvernements dans le contexte de la crise actuelle. Elle note depuis un moment un facteur en décroissance : « la perception de l’importance des mesures sanitaires, qui reflète une perte de confiance dans le gouvernement. »

« Un des déterminants du comportement humain, c’est à quel point on perçoit notre comportement [individuel] comme étant important [sur le plan collectif — par exemple : porter un masque, respecter les interdictions de rassemblement, etc..], dit-elle. Mais quand les gens voient qu’on peut être 250 dans une église, ils peuvent se dire qu’il n’y a pas de problème à être quatre ou cinq à la maison. Si on laisse 100 personnes dans un gym, il ne doit pas avoir de problème à voir quelques amis en dehors de l’école, etc.. C’est ce genre d’incohérences qui est confondant pour la population. Et qui laissent penser que le gouvernement ne sait pas de quoi il parle. »

Ne pas cibler.

Professeure au Département de psychologie de l’Université de Montréal et experte en psychologie sociale, Roxane de la Sablonnière estime aussi qu’il est tout à fait possible pour le gouvernement de donner des coups de barre au fil des événements. Mais comme ses collègues, elle rappelle que « la clarté et la cohérence » sont essentielles pour que ça se passe bien.

« Et j’ajoute : de ne pas mettre l’accent sur des récalcitrants, alors que la grande majorité de la population respecte les règles et y adhèrent. En prenant toujours comme exemple les récalcitrants, ou en mettant le doigt sur un groupe précis comme les jeunes, le gouvernement met une attention négative sur un comportement qui n’est pas nécessairement représentatif. »

Or, « beaucoup de recherche montre que les normes sociales influencent vraiment les gens ». Dit autrement : si on sait que les autres respectent telle ou telle consigne, l’adhésion est plus forte. Mme de la Sablonnière donne l’exemple des messages dans les hôtels qui demandent de réutiliser les serviettes pour, essentiellement, « sauver la planète ». « La recherche montre que ça ne fonctionne pas… Mais ce qui fonctionne, c’est de faire croire aux gens que la majorité des clients font ça. »