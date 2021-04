Vaccination contre la COVID-19 pour tous les Québécois de 60 ans et plus

Les personnes de 60 ans et plus pourront prendre un rendez-vous de vaccination partout dans la province à partir de jeudi matin. Les lieux de vaccination sans rendez-vous pour le vaccin AstraZeneca pour les personnes âgées de 55 ans et plus seront aussi ouverts dès jeudi matin à Montréal et vendredi ailleurs dans plusieurs régions.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, accompagné du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, et du directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré, ont fait le point mercredi matin sur la situation actuelle de la vaccination contre la COVID-19 au Québec.

Quant aux groupes prioritaires révisés mardi, les travailleurs essentiels et les malades chroniques de l’île de Montréal pourront être vaccinés à partir de lundi prochain. La liste exacte restait encore à dévoiler mercredi matin, mais comprendra le personnel en milieu scolaire ou éducatif, les travailleurs en abattoirs et les temporaires en milieu agricole, les pompiers, policiers et travailleurs miniers en région éloignée.

Pour les personnes avec des maladies chroniques, le Dr Arruda a dressé une liste préliminaire comprenant les personnes qui ont reçu une greffe d’organe ou de moelle osseuse, celles qui suivent présentement des traitements contre le cancer ou une dialyse à cause de l’insuffisance rénale ou encore celles qui ont déjà eu une réaction allergique après une vaccination. Les rendez-vous ne seront pas dans les centres de vaccination, mais plutôt lors de rencontres de suivi ou de traitement en milieu hospitalier.

Pour l’instant, la vaccination de ces groupes est prévue à Montréal pour environ 300 000 personnes, avant de passer à la catégorie de la population en général. À l’échelle du Québec, ces deux catégories constitueraient environ 1 million de personnes.

Durant le congé pascal, des milliers de places à Montréal pour cette catégorie d’âge n’avaient pas trouvé preneurs. Il y a actuellement plus de 700 000 doses des divers vaccins qui ont été reçues mais qui ne sont pas encore administrés dans la province. Ce nombre de vaccins disponibles est dû en partie à cause des grands arrivages de la semaine dernière et de la complexité de la distribution des vaccins entre les régions, a justifié le ministre Dubé mercredi.

Des policiers de Montréal ont ainsi été vaccinés sur des sites désoccupés au cours de la fin de semaine pour éviter que des doses restantes en fin de journée soient perdues. La Fraternité des policiers et policières de Montréal a indiqué qu’entre 125 et 150 policiers auraient été vaccinés dans les dernières semaines. Au total, le ministère de la Santé avance que seules 232 doses auraient été perdues « par accident », a indiqué M. Dubé, sur un total d’environ 1.6 millions de doses déjà administrées.

L’Agence européenne des médicaments (AEM) a confirmé mercredi que les caillots sanguins sont un effet secondaire très rare et que l’équilibre entre les bénéfices et les risques du vaccin demeure « positif ». Dans un communiqué, l’AEM a déclaré avoir établi « un lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses ».