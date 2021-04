Guy Rocher: «Ce que je souhaite à Simon Jolin-Barrette, c’est d’être le Camille Laurin de la CAQ»

Les membres de l’Assemblée nationale se sont dits partants pour étudier les mesures mises de l’avant par le ministre Simon Jolin-Barrette pour renforcer la présence du français. Quelles tâches les attendent?



La situation pour le Parlement québécois de légiférer en matière de langue française est beaucoup plus difficile et plus délicate qu’elle l’était. Nous avons fait la Loi 101 à l’intérieur du territoire du Québec contre l’anglais qui se trouvait dans les institutions anglaises, dans les entreprises anglaises. En 2021, on n’est plus du tout dans le même contexte. Le Québec est dans un contexte maintenant technologiquement mondial, politiquement mondial, économiquement mondial, culturellement mondial. Mais aussi, dans l’opinion publique, il n’y a pas l’homogénéité qu’il y avait en 1975. [À l’époque,] il y avait un consensus beaucoup plus étendu chez les Canadiens français qui appuyaient le Parti québécois, qui voulaient une législation forte et qui acceptaient une législation forte dans tous les domaines. Donc, le législateur pouvait se sentir beaucoup plus appuyé.



L’État québécois a-t-il raté des occasions de renforcer le français depuis l’adoption de la Loi 101?



Le problème fondamental des 45 dernières années, c’est que nous n’avons pas su lier la langue française et la culture d’un Québec français. C’est comme si la langue française n’était restée que parmi les outils de communication. « C’est un outil de communication », je l’ai entendu trop souvent chez les jeunes, mais pas seulement chez les jeunes. Nous n’avons pas réussi — c’est notre échec collectif —, à l’occasion de la valorisation de la langue française, à valoriser la culture québécoise de langue française, celle qui nous vient du XVIIIe siècle et surtout du XIXe siècle; la culture des intellectuels du XIXe siècle, des écrivains, des artistes, des chercheurs… Les deux ne sont pas liées et cela contribue à affaiblir la qualité de la langue. »



Les Québécois s’entendent pour accorder une plus grande protection à la langue française, mais se divisent sur les moyens pour y parvenir. Que doit-on comprendre?



En tant que sociologue, je ne m’étonne pas des contradictions qu’on vit dans une société. Il y a de nombreuses contradictions, et en ce qui concerne la langue française en particulier. Nos contradictions sont multiples et importantes. […] Devant l’anglais, qui évidemment est devenu tellement plus dominant que dans les années 1970, on a une relation amour-haine, c’est-à-dire qu’on est attirés vers l’anglais, mais en même temps, on s’en méfie. Il y a certainement dans l’inconscient collectif des Québécois un attachement profond à la langue française, ça, je le crois. C’est ce qui définit notre identité et on y tient. C’est aussi pour cela qu’il a un attachement même à la loi 101, qui est le symbole de la survivance de la langue française et de notre singularité québécoise. Ce n’est pas pour rien que cette loi domine toutes les autres en quelque sorte.



Y a-t-il une façon de mettre fin au débat linguistique? La nation québécoise est-elle condamnée à revivre des débats, des périodes de tensions sociales, pour assurer la survie de la langue?



De différentes manières, on va continuer à avoir un problème linguistique au Québec. C’est notre sort. Il y a une manière radicale pour y apporter une partie de solution, c’est l’indépendance du Québec. C’est aussi clair que ça pour moi. Je considère que rester dans le Canada comme une province du Canada, c’est à peu près ce qui nous menace le plus pour l’avenir. C’est évident que nous sommes appelés à assister à une réduction de notre présence démographique, politique, économique à l’intérieur du Canada. Tant qu’on est dans ce « carcan canadien », on va avoir un problème linguistique, si ce n’est pas une crise. […] Je vois bien que ce n’est pas le courant principal dans lequel nous vivons en ce moment. Ça ne me rassure pas pour l’avenir, parce que pour moi ce n’est pas dans le Canada que le Québec a un avenir.



Dave Noël et Marco Bélair-Cirino