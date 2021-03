Encore dans l’embarras en matière d’éthique, Fitzgibbon dit être victime d’«acharnement médiatique»

Bien qu’il soit visé par quatre enquêtes de la commissaire à l’éthique et encore dans l’embarras en raison de sa participation dans un fonds basé dans un paradis fiscal, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a répété mercredi qu’il n’avait rien à se reprocher en la matière.

Le Journal de Montréal a révélé en matinée que l’élu de la Coalition avenir Québec (CAQ) possède des intérêts dans le fonds White Star Capital, établi dans le paradis fiscal de Guernesey. Deux hauts dirigeants de ce fonds ont été inscrits en 2020 comme lobbyistes auprès de M. Fitzgibbon, puisqu’ils cherchent « un appui politique ou financier » pour un investissement public potentiel de 20 millions de dollars.

Le média a aussi publié une photo d’une rencontre organisée en 2019 à Paris entre le ministre Fitzgibbon, le premier ministre François Legault et le cofondateur de White Star Capital, Éric Martineau-Fortin.

« Une très belle photo, d’ailleurs », a souligné M. Fitzgibbon devant les journalistes de l’Assemblée nationale. Il a par la suite dénoncé « l’acharnement » dont Le Journal de Montréal fait preuve à son avis. « Je pense que j’aide la CAQ », s’est-il défendu, en soulignant qu’il y avait « zéro conflit d’intérêts ». « Si le gouvernement pense que je nuis, je vais quitter [la politique] », a-t-il ensuite ajouté.

La commissaire à l’éthique et à la déontologie de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, a récemment annoncé qu’elle s’apprête à déclencher une quatrième enquête au sujet de M. Fitzgibbon, dont la situation financière entre en contravention avec le code imposé aux élus. Le ministre a déjà fait l’objet de deux réprimandes, mais le premier ministre Legault continue de le soutenir.

Ce dernier a adopté un discours différent avec le député Louis-Charles Thouin, qui a quitté le caucus de la CAQ mardi en raison d’enquêtes de la commissaire à l’éthique et de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Je pense que j’aide la CAQ. [...] Si le gouvernement pense que je nuis, je vais quitter [la politique].

Une rencontre « par hasard »

Devant les journalistes, le ministre Fitzgibbon a dit avoir averti le premier ministre de ses intérêts dans White Star Capital avant la rencontre de 2019 à Paris. Il a bel et bien déclaré, en 2017-2018, ses intérêts dans White Star Capital — intérêts qu’il n’a toujours pas entièrement récupérés, a-t-il reconnu mercredi. Mais le cabinet de M. Legault a dit ne pas avoir été informé de cette situation avant la rencontre parisienne.

Celle-ci a eu lieu « par hasard », a minimisé M. Fitzgibbon, en plus de n’avoir duré que « trois ou quatre minutes ». Il n’a pas abordé la question des mandats de lobbyisme des hauts dirigeants de White Star Capital. De toute façon, toute cette histoire n’est que « du bruit sur la ligne », a-t-il fait valoir, en évoquant un « petit » investissement se situant entre 10 000 et 3 millions de dollars.

Les fonds qu’il a investis ont été gagnés au Québec et seront imposables, a-t-il aussi précisé, non sans mentionner que le souci associé aux paradis fiscaux n’était pas le même lors du lancement du fonds, en 2014.

Ses explications n’ont pas rassuré les partis d’opposition. À la période de questions et en point de presse, ils ont multiplié les questions au sujet du ministre de l’Économie, qui a une fois de plus trouvé comme défenseur son collègue de La Peltrie, Éric Caire.

« Tolérance zéro, c’est-tu zéro ou c’est pas zéro ? » a demandé le député libéral Gaétan Barrette, en rappelant l’intransigeance de François Legault au sujet de l’éthique lorsqu’il était dans l’opposition. « Dans le cas de M. Fitzgibbon, je pense qu’il est au point où il s’est transformé en boulet », a-t-il ajouté, avant de l’inviter à se retirer de ses fonctions. « Ce qui est relaté ce matin dans les médias n’est pas acceptable. La situation est telle qu’à un moment donné, une décision doit être prise », a-t-il tranché.

Le député solidaire Vincent Marissal a dit qu’il n’existait pas de « définition plus claire d’apparence de conflit d’intérêts ». Il a une fois de plus demandé au premier ministre de suspendre M. Fitzgibbon de ses fonctions d’ici à ce qu’il se conforme aux règles de l’Assemblée nationale.

À son avis, M. Legault a jusqu’ici montré qu’il est prêt « à passer l’éponge sur tous les manquements à l’éthique de son ministre ». Il y a là une preuve de l’« arrogance de plus en plus évidente de ce gouvernement-là », a-t-il affirmé. « C’est un multirécidiviste du manquement au code de déontologie, M. Fitzgibbon. »

Au Parti québécois, le député Martin Ouellet a dit juger que le ministre de l’Économie avait fait preuve d’un « manque de jugement flagrant » en n’informant pas le premier ministre de ses investissements dans White Star Capital avant d’organiser une photo avec son cofondateur. « Moi, si je suis M. Fitzgibbon, je n’attends pas que le premier ministre me démissionne, je fais la chose honorable et je me retire », a-t-il déclaré.

Selon M. Ouellet, « on a encore un exemple aujourd’hui d’une apparence de conflit d’intérêts flagrant ». Il a ensuite annoncé son intention de communiquer avec la commissaire à l’éthique — qui pourrait ainsi entamer une cinquième enquête sur Pierre Fitzgibbon.