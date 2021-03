La CSQ veut fermer les établissements ayant reçu des masques non conformes

Dans la foulée du retrait de masques risqués pour la santé dans les écoles et les garderies de la province, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) demande à Québec de fermer à compter de lundi les établissements où le matériel de protection ne serait pas conforme.

Les masques SNN200642, du fournisseur Metallifer, ont fait l’objet d’un avis de Santé Canada jeudi, et le lendemain, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a publié un communiqué dans lequel il indiquait qu’en plus d’en cesser la distribution, il demandait aux réseaux d’« entreposer dès [lors] » les boîtes de masques « dans un endroit sécuritaire » et isolé.

Le ministère a précisé que des masques provenant d’autres fournisseurs sont disponibles pour assurer la continuité des services.

Selon la CSQ, il est « consternant » que du matériel « potentiellement dangereux » ait été distribué au personnel à l’aube d’une troisième vague.

La centrale syndicale demande également au gouvernement de vérifier qui a autorisé le déploiement de ces masques.

La CSQ juge que cet incident « confirme une fois de plus, que la santé et la sécurité du personnel de l’éducation et de la petite enfance ne sont pas prises au sérieux par le gouvernement du Québec ».

En décembre dernier, le ministère de la Famille avait demandé le retrait de masques non conformes qui étaient utilisés depuis des mois par les services de garde de la province. À l’époque, c’est la filtration du masque qui était en cause, puisqu’elle n’était pas efficace 100 % du temps.