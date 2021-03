Violence conjugale: 22 millions qui passent mal

Tel que promis, Québec a réservé des fonds dans son budget pour rehausser l’aide aux victimes de violence conjugale. Sauf que la somme de 22,5 millions qu’il alloue sur cinq ans est jugée dérisoire par les partis d’opposition.

D’ici 2026, les ressources d’aide aux femmes victimes de violence conjugale devront donc se partager des investissements supplémentaires de 4,5 millions. Pour le reste, le budget 2021-2022 s’en remet surtout au Plan d’action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale, qui était assorti en décembre 2020 d’un financement de 180 millions de dollars.

« La situation est extrêmement sérieuse », a déclaré jeudi le ministre des Finances, Eric Girard, dans le huis clos du budget. Il a ajouté que les investissements qu’il propose permettront d’accroître de 40 % les dépenses associées à la lutte contre la violence conjugale. « Si des sommes supplémentaires sont nécessaires, nous allons les “allouer” », a-t-il assuré.

À ses côtés, la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, a annoncé que les sommes destinées aux maisons d’hébergement, qui étaient pour la plupart bloquées depuis un an, étaient finalement arrivées à destination. « Si ce n’est pas déjà fait, l’entièreté des sommes devrait être rendue dans toutes les régions aujourd’hui », a-t-elle affirmé. La veille, Le Devoir avait révélé que seulement 2 des 17 régions administratives du Québec avaient reçu le financement alloué dans le cadre du plan d’action pour prévenir la violence conjugale. « On a fait des démarches et confirmé auprès des p.-d.g. des CIUSSS. Si ce n’est pas déjà fait au moment ou on se parle, ça devrait se compléter aujourd’hui », a dit la ministre Lebel.

« Ils sont déjà un an en retard », a ensuite rétorqué le libéral André Fortin. « Ce montant-là était prévu pour la dernière année fiscale. On leur demande d’octroyer dès aujourd’hui les montants qui sont dus pour l’année à venir. »

Manon Massé, de Québec solidaire, a rappelé que les besoins n’étaient pas « arrivés avec les féminicides » survenus dans les dernières semaines. « Il y a un rapport de 290 pages sur le bureau du ministre depuis trois mois », a-t-elle dit, en faisant référence au rapport du comité transpartisan sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. « C’est vraiment une insulte », a-t-elle dit au sujet du financement alloué. Le chef du parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a quant à lui qualifié les sommes réservées de « très insuffisantes ». Le gouvernement Legault, à son avis, est « insensible à certaines réalités ».

Diverses mesures pour les plus vulnérables

Le budget Girard contient par ailleurs une série de mesures pour les personnes les plus vulnérables. En suivi aux premières recommandations de la Commission Laurent, le ministre a aussi réservé 252 millions sur cinq ans pour « renforcer les services pour les jeunes en difficulté ».

En matière de logement social, la plus grande part des investissements visent à faire aboutir des projets qui avaient déjà été annoncés dans les budgets précédents. Le gouvernement investit donc 250 millions $ de plus sur trois ans pour accélérer la livraison de projets déjà annoncés.

Il annonce en outre la création de 500 unités de plus, mais seulement à partir de l’année prochaine, et ce, au compte-gouttes. Ainsi, malgré le manque de logements abordables dans plusieurs régions du Québec, seulement 841 unités ont été construites en 2020 contre 1759 l’année précédente.

Le budget contient par ailleurs de bonnes nouvelles pour les gens souffrant de handicaps qui souhaitent rester dans leur maison, puisque des sommes de 20 millions de dollars sur deux ans s’ajoutent au programme d’adaptation de domicile de la Société d’habitation du Québec (SHQ). De nouveaux fonds sont également prévus dans le programme RénoRégion, ainsi que dans la construction de nouveaux appartements en Jamésie pour les travailleurs temporaires.