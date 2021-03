Prévention de la violence conjugale: deux régions attendent toujours leur financement

Les ministres Geneviève Guilbault et Isabelle Charest ont incité les femmes victimes de violence à aller chercher de l’aide. Or, les maisons d’hébergement de deux régions au Québec n’ont toujours pas reçu le financement supplémentaire de 30 % prévu dans le plan d’action dévoilé en décembre.

« Il reste deux régions qui n’ont pas eu ce rehaussement de financement là qui aurait dû être fait il y a bien, bien des années, mais on est en train de finaliser ça », a reconnu la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, sans indiquer de quelles régions il s’agit. Au moment où ces lignes étaient écrites, son bureau n’était pas en mesure de nous fournir la réponse.

Ce plan d’action pour prévenir violence conjugale à risque élevé s’échelonne de 2020 à 2025 est accompagné d’une enveloppe de 180 millions $, dont 120 millions $ doivent servir à financer les maisons d’hébergement pour les femmes qui en sont victimes et à adapter leurs services. La ministre Charest a également rappelé que des fonds d’urgence de 19,9 millions $ ont déjà été versés dans le cadre de la pandémie. « Si on a besoin de plus d’argent, on va en mettre », a-t-elle promis en précisant avoir l’oreille attentive du premier ministre François Legault.

Celui-ci avait réitéré la veille que le gouvernement comptait appliquer toutes les recommandations du rapport sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, une initiative transpartisane. Il avait également laissé entendre que de nouvelles sommes seraient octroyées dans le budget de jeudi.

« Donc, on travaille sur les maisons d’hébergement, sur la publicité, sur le financement des organismes entre autres qui sont en appui aux femmes et aux hommes violents, avait-il dit. Et sans vouloir dévoiler ce qu’il y aura dans le budget jeudi, on va continuer à investir. »

Québec solidaire demande au gouvernement de créer un secrétariat qui serait responsable de la mise en œuvre des 190 recommandations de ce rapport.

Sept féminicides sont récemment survenus en six semaines au Québec. La dernière victime, Rebekah Harry, a succombé à ses blessures mardi après avoir été hospitalisée pendant plusieurs jours. Son conjoint, Brandon McIntyre, a été arrêté. Il demeure détenu jusqu’à son retour en cour vendredi.