Le Québec résiste à la troisième vague… pour l’instant

Le Québec résiste à la troisième vague malgré des hausses de cas récentes au Saguenay — Lac-Saint-Jean et en Outaouais, a soutenu le premier ministre François Legault mardi.

« On n’est pas dans une vague parce qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de cas, a-t-il affirmé en conférence de presse. Il y a une stabilisation, mais pas d’augmentation. » Il a toutefois demandé aux citoyens de ces deux régions de limiter leurs contacts.

Les Québécois ont encore toutefois quelques semaines difficiles devant eux, le temps que la campagne de vaccination s’accélère. En tout, un million de personnes auront reçu l’un des trois vaccins contre la COVID-19 d’ici la fin de la journée.

Le gouvernement s’attend à pouvoir inoculer jusqu’à 50 000 personnes quotidiennement au cours des prochains jours. Le premier ministre en fera partie vendredi à Montréal puisqu’il est âgé de plus de 60 ans.

Les variants sont de plus en plus présents au Québec avec 30 % des cas. Le gouvernement s’attend à ce qu’ils génèrent la majorité des cas le mois prochain. M. Legault a tout de même annoncé deux assouplissements. Le premier vise les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaires en zone rouge qui pourront cesser l’alternance pour assister à leurs cours. Le deuxième touche les personnes qui habitent dans les résidences privées pour aînés. À compter de mercredi, elles pourront prendre leur repas dans la salle à dîner de leur établissement là où 75 % des gens sont vaccinés depuis plus de trois semaines.

D’autres détails suivront.