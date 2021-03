Le ministre Christian Dubé a reçu le vaccin d’AstraZeneca

Le ministre de la Santé du Québec prêche par l’exemple. Devant les journalistes, Christian Dubé s’est fait injecter une dose du vaccin d’AstraZeneca jeudi après-midi. « Je vais très très bien », a-t-il dit, tout sourire, quelques minutes après l’inoculation. « Je suis très content de l’avoir eu, parce que c’est important pour notre gouvernement de montrer, par nos gestes, ce que nous demandons à la population. »

Il tentait ainsi de rassurer le public après que plusieurs pays aient suspendu l’utilisation du vaccin fabriqué en Inde. La formation de caillots de sang chez quelques patients a soulevé des doutes chez les autorités sanitaires locales. Des centaines de Québécois ont également refusé de recevoir ce vaccin.

Le ministre Dubé s’est empressé de rejeter ces conclusions. « C’est beau l’expérience européenne, mais je me fie beaucoup à la santé publique. Il y a toujours un niveau de risque, mais quand parle de proportion, ce sont des proportions de 3 ou 4 cas sur 100 000. »

Un cas de caillot de sang a pourtant été signalé en Montérégie quelque temps après l’administration d’une dose de ce vaccin nommé Covishield. « Il va y avoir des cas comme ça, a commenté le ministre Dubé. Ce qu’il faut s’assurer, c’est que pour ce cas-là, qui est arrivé en Montérégie, est-ce que c’est un cas où il y a un lien de cause à effet, spécifiquement avec le Covishield ? On n’est pas certain. » Il a ajouté qu’un mécanisme surveille l’innocuité de tous les vaccins administrés dans la province.

Québec garde ainsi le cap sur l’objectif de vacciner 5 millions de Québécois dans les 100 prochains jours, soit l’équivalent de 50 000 doses par jour. Le gouvernement prévoit augmenter le rythme de vaccination sous peu, à mesure que les livraisons de vaccins des fabricants Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson prendront.

« À 35 000 doses par jour, on n’est pas du tout en retard parce que les mois de mars et avril vont être beaucoup en bas de la moyenne, mais les mois de mai et juin vont être au-dessus de la moyenne », explique le ministre Dubé. « On est vraiment en contrôle du processus de vaccination. »

L’Europe recommande à nouveau AstraZeneca

L’Agence européenne des médicaments a jugé jeudi « sûr et efficace » le vaccin AstraZeneca contre le COVID-19. Le régulateur européen, basé à Amsterdam, « a également conclu que le vaccin n’était pas associé à une augmentation du risque global d’événements thromboemboliques ou de caillots sanguins ». La directrice générale de l’Agence a précisé que « ses avantages dans la protection des personnes contre le COVID-19, avec les risques associés de décès et d’hospitalisation, l’emportent sur les risques possibles ».

L’Italie reprendra donc dès vendredi les vaccinations avec l’AstraZeneca, tout comme la France, l’Allemagne, la Bulgarie ou encore la Slovénie. D’autres pays s’y remettront la semaine prochaine, tels l’Espagne, le Portugal ou les Pays-Bas.

Le régulateur sanitaire britannique a aussi conclu « qu’il n’y a aucune preuve que les caillots sanguins dans les veines se produisent plus que ce à quoi on pourrait s’attendre en l’absence de vaccination, pour l’un comme l’autre vaccin ».

Le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a salué ces conclusions des régulateurs britannique et européen. « La sécurité des vaccins est primordiale et nous nous félicitons des décisions des régulateurs qui confirment le bénéfice de notre vaccin pour arrêter la pandémie. »

Un « prêt » de vaccins

Washington a annoncé un « prêt » de 1,5 million de doses du vaccin d’AstraZeneca au Canada. Les autorités sanitaires américaines n’ayant pas encore approuvé son utilisation, 7 millions de doses de ce vaccin dormiraient dans les entrepôts au États-Unis. Les détails de l’entente et le calendrier de livraison de ces vaccins ne sont pas encore précisés. Le Canada pourrait éventuellement rembourser ce prêt en transférant aux États-Unis des doses d’AstraZeneca ou d’un autre vaccin. Le Mexique serait aussi visé par ce prêt des États-Unis. Ils recevraient 2,5 millions de doses.

Le gouvernement Biden a réaffirmé que sa priorité demeure la vaccination des citoyens américains. Toutefois, la prochaine étape consistera à approvisionner ses voisins du nord et du sud, de manière à pouvoir rouvrir les frontières. Cela signifie que les Canadiens pourraient recevoir une deuxième dose de vaccin plus rapidement. « S’assurer que nos voisins peuvent contenir le virus est une étape critique pour mettre fin à la pandémie », a commenté la porte-parole de la Maison-Blanche.

Au sujet de ce nouvel approvisionnement, le ministre Dubé s’avance prudemment sur une livraison des vaccins pour le mois de mai. « C’est à peu près un peu plus de 300 000 vaccins pour le Québec. 300 000, on va le prendre. »

À l’heure actuelle, le Canada se classe au 20e rang mondial pour le nombre de vaccins administrés. Environ 8 % de la population a reçu au moins une dose. Aux États-Unis, cette proportion est de 22 % et au Royaume-Uni de 38 %.

Avec La Presse canadienne et l’AFP