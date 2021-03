Tous les Québécois qui le veulent seront vaccinés au 24 juin, prévoit Legault

La campagne de vaccination va bon train, à un point tel que le premier ministre François Legault promet que tous les Québécois qui le désirent auront reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 d’ici la Fête nationale, le 24 juin. Entre-temps, les personnes de 65 ans et plus devraient toutes être vaccinées d’ici la mi-avril.

M. Legault a également annoncé de nouveaux assouplissements aux mesures pour limiter la propagation de la maladie. Les Montréalais pourront ainsi bientôt circuler dans les rues de Montréal en soirée. Le couvre-feu en zone rouge sera repoussé de 20 h à 21 h 30.

D’autres assouplissements sont prévus ailleurs au Québec. Par exemple, les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaires pourront retourner suivre leurs cours à l’école à temps plein en zone orange à compter du 22 mars. Les salles de spectacles et les théâtres pourront aussi ouvrir en zone rouge, quelques jours plus tard, soit dès le 26 mars. Les lieux de culte pourront quant à eux accueillir 25 fidèles à la fois.

Trois régions administratives actuellement en zone orange passeront également en zone jaune. Il s’agit de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Le couvre-feu est ne sera alors plus en vigueur, deux familles vont pouvoir se rencontrer à domicile et les sports d’équipe pourront reprendre puisqu’il sera possible d’être 12 joueurs à la fois.

« On veut y aller vraiment graduellement », a affirmé M. Legault qui espère que les zones rouge deviendront éventuellement orange et que les zones orange passeront au jaune. Il a toutefois rappelé aux Québécois de ne « pas faire de petites exceptions ». « Ce n’est pas une bonne idée », a-t-il dit.

C’est la deuxième fois en deux semaines que le gouvernement Legault apporte des assouplissements aux mesures imposées pour limiter la propagation de la COVID-19. Plusieurs régions du Québec étaient passées de la zone rouge à la zone orange le 8 mars. Les régions de Montréal, Laval, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière étaient alors demeurées en zone rouge.

D’autres détails suivront.