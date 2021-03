Le vaccin d’AstraZeneca continuera à être utilisé au Québec

Le Québec continuera à utiliser le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 même si quelques pays européens ont suspendu son utilisation « par précaution » en raison de cas de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont reçu l’injection.

« La Santé publique et tous les experts suivent l’évolution de la situation concernant le vaccin d’AstraZeneca de très près », a déclaré le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, par voie de communiqué.

« Pour l’instant, nous n’avons pas d’informations qui nous permettent de croire que ce vaccin présente plus de risques qu’un autre, a-t-il ajouté. Le cas échéant, soyez assurés que nous poserons les gestes appropriés. »

Le Danemark a été le premier pays jeudi matin à suspendre le vaccin d’AstraZeneca « après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins » chez des personnes qui avaient reçu l’injection. Ce choix relève de la « précaution » en attendant des conclusions des enquêtes sanitaires et « à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins », a toutefois souligné la santé publique danoise. La Norvège et l’Islande lui ont emboîté le pas.

Il s’agit d’une nouvelle tuile pour le vaccin d’AstraZeneca dont la protection qu’il confère aux personnes âgées a été remise en cause. Le Dr Arruda a insisté sur l’efficacité de tous les vaccins offerts au Québec pour prévenir les formes graves de la COVID-19. « Il ne faut pas hésiter à recevoir le vaccin, a-t-il rappelé. Lorsque votre tour viendra, il est très important de vous faire vacciner. C’est notre meilleur moyen d’en finir avec cette pandémie. »

Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a réitéré sa confiance envers son directeur national de santé publique. « J’ai tout à fait confiance en Dr Arruda pour prendre les bonnes décisions, a-t-il écrit sur Twitter. Dr Arruda et son équipe ont démontré leur expertise clinique et scientifique depuis le début de cette grande opération de vaccination au Québec. On vaccine et on sauve des vies. »

Avec l’Agence France-Presse