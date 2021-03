Crédits de solidarité coupés: la situation «sous enquête», dit le ministre Girard

Revenu Québec a manqué « de souplesse » en coupant de moitié les crédits de solidarité de certains prestataires de l’aide sociale, a reconnu le ministre des Finances Eric Girard mardi en réaction à l’article du Devoir à ce sujet.

Mardi matin, Le Devoir révélait que des chèques de crédits de solidarité avaient été coupés de moitié par Revenu Québec en dépit du moratoire sur le recouvrement annoncé en novembre.

Le gouvernement « manque d’empathie », a dénoncé la députée libérale de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, lors de la période de questions.

« D’un côté, le ministre annonce un moratoire sur le recouvrement des dettes et de l’autre côté, son collègue des finances coupe dans le crédit d’impôt de solidarité sociale. Cette incohérence-là fait mal à du vrai monde. Est-ce que ce conseil des ministres se parle ? »

« C’est possible qu’il y ait eu un manque de souplesse, la situation est sous enquête », a rétorqué le ministre des Finances. On se parle, on va au fond des choses. »

D’autres détails suivront.