Legault dénonce les grèves de parents contre les masques

Le premier ministre François Legault juge déplorable que des parents gardent leurs enfants à la maison pour protester contre le port du masque à l’école.

En point de presse, il a dit trouver cela « très triste ». « Ça n’a pas de bon sens que des parents gardent leurs enfants à la maison parce qu’on demande aux enfants de porter le masque ».

Comme le révélait Le Devoir mardi, près de 3000 parents québécois ont décidé de faire de la sorte au retour de la semaine de relâche.

Le premier ministre a souligné qu’il ne fallait pas sous-estimer la capacité d’adaptation des enfants et rappelé qu’il avait fait beaucoup, ces derniers mois, pour s’assurer que les enfants puissent rester à l’école.

Accès aux sports : la Santé publique n’est pas encore prête

Le gouvernement ne compte pas, par ailleurs, surseoir à la demande des gens qui ont manifesté dimanche pour réclamer un accès étendu aux activités sportives. « La Santé publique n’est pas prête à aller plus loin dans le sport », a déclaré M. Legault.

La ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, doit toutefois présenter vendredi un « plan graduel » de reprise des activités sportives pour « les prochaines semaines ».

Le gouvernement rappelait en outre mardi un bien triste anniversaire, puisque c’est il y a un an que François Legault annonçait que le Québec allait se mettre sur pause pour « quelques semaines » afin de faire face au coronavirus. L’anniversaire de la pandémie sera d’ailleurs souligné lors d’une commémoration spéciale prévue jeudi au Parlement.

« Il y en a qui m’ont rappelé qu’on avait mis le Québec sur pause pour quelques semaines et là, ça fait un an », s’est rappelé le premier ministre en point de presse mardi. En un an, pas moins de 10 493 personnes ont été emportées par la maladie au Québec.

À quand les rencontres sociales sans masques et distance ?

Le directeur de la Santé publique, Horacio Arruda, n’est en outre pas en mesure de dire quand les Québécois vaccinés pourront rencontrer des proches sans protection. Plusieurs questions ont été posées à ce sujet mardi en raison d’une nouvelle directive du Centre for Disease Control (CDC) aux États-Unis permettant à des personnes âgées vaccinées de se voir sans masque ni distanciation. « La solution CDC c’en est une, mais on pourrait en avoir une autre », a dit à ce sujet le Dr. Arruda.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, espère pouvoir vacciner tous les Québécois de 65 ans et plus d’ici la mi-mai. « Quand on va avoir vacciné les plus de 65 ans, ça change la situation complètement et on espère qu’on va être capable d’annoncer de bonnes nouvelles à Montréal », a dit à ce sujet le premier ministre.