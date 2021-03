Toutes les régions passeront au orange, sauf Montréal et ses quatre régions limitrophes

Le gouvernement Legault s’apprête à relâcher certaines des restrictions mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19. Le premier ministre doit annoncer à 17 h que plusieurs régions du Québec passeront de la zone rouge à la zone orange à compter de la semaine prochaine, à l’exception de Montréal, Laval, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière, selon ce qu’a appris Le Devoir.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, n’ont pas caché leur inquiétude mardi face aux variants qui ont gagné du terrain dans les écoles montréalaises. Selon, l’Institut national de santé publique, le Québec compte 1220 cas suspectés d’être de variants et 137 cas confirmés. La plupart ont été découverts dans la région de Montréal où sévit le variant britannique.

Neuf régions sont présentement en zone rouge, soit le niveau d’alerte maximal. Il s’agit de Montréal, Laval, des Laurentides, de Lanaudière, la Montérégie, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie-et-Centre-du-Québec et l’Estrie. Un couvre-feu y est en vigueur 20 h et 5 h, les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits, les salles à manger des restaurants sont fermées tout comme les bars et les salles de spectacle. En zone orange, les restaurants sont ouverts aux « bulles familiales », les salles de spectacles avec des places fixes sont ouvertes à condition de respecter les mesures en vigueur et le couvre-feu débute un peu plus tard, soit à 21 h 30.

