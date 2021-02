La cheffe des urgences est partie après la mort de Joyce Echaquan

La cheffe des urgences de l’hôpital de Joliette a démissionné dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan, a révélé jeudi matin la présidente-directrice générale par intérim CISSS de Lanaudière, Caroline Barbir.

En marge d’une annonce sur la création de divers postes visant à accueillir davantage d’employés atikamekw dans les rangs du CISSS, Mme Barbir a aussi révélé qu’une préposée aux bénéficiaires avait été impliquée dans les événements, puis congédiée. Le CISSS avait auparavant annoncé le renvoi d’une infirmière qui avait tenu des propos racistes à propos de Mme Echaquan.

« Il y avait la cheffe du service de l’urgence, qui n’est plus là, et il y avait l’infirmière et la préposée qui étaient directement présentes auprès de Mme Echaquan, qui ne sont plus là non plus », a affirmé Mme Barbir. « Les deux soignantes ont été congédiées et la cheffe est partie d’elle-même. »

Sa réponse a pris le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, Paul-Émile Ottawa, par surprise. « Je ne savais même pas que la dame aux urgences avait démissionné suite aux événements », a-t-il dit au Devoir. « On m’avait dit pour la préposée aux bénéficiaires. »

Cinq mois après la mort de Mme Echaquan, le CISSS de Lanaudière a créé une « table de réconciliation » pour rebâtir les ponts avec les membres des communautés atikamekw, nombreux à utiliser ses services. La p.-d.g. Barbir a annoncé l’embauche d’une seconde agente en sécurisation culturelle et d’un commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services, de même que la création d’un poste d’adjoint au p.-d.g., qui aura pour mandat de s’occuper des relations avec les Autochtones. Tous les postes seront comblés par des Atikamekw.

Après elle, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé qu’une place au conseil d’administration du CISSS serait désormais réservée à un représentant de la nation atikamekw. « Vous avez souvent dit qu’il fallait rebâtir un pont sur lequel marcher ensuite, et j’aime beaucoup cette image-là », a-t-il dit au chef Ottawa. « Cette approche-là qu’on prend à Lanaudière va faire école, selon moi, et c’est un modèle de partenariat qu’on peut répandre, le plus rapidement possible, à l’ensemble de la communauté », a-t-il ajouté.

Le Centre hospitalier régional de Lanaudière, couramment appelé l’Hôpital de Joliette, a déjà à son emploi une agente de liaison en sécurisation culturelle. Barbara Flamand a d’ailleurs révélé au Devoir qu’elle était au travail lorsque Joyce Echaquan est décédée. Elle a dit vivre des moments de détresse depuis la mort de Mme Echaquan. Elle a aussi raconté avoir vécu du racisme dès son arrivée en poste et s’être vu retirer l’accès à un bureau pendant une période de neuf mois.

Avec la création d’un second poste comme celui qu’occupe Mme Flamand, le CISSS souhaite donner accès à un agent en sécurisation culturelle « sept jours sur sept », a attesté la p.-d.g. Barbir. Ces deux employées, qui peuvent être appelées à jouer les rôles d’interprètes ou de traductrices, notamment, seront « disponibles à distance le soir et la nuit, mais présentes [à l’hôpital] le jour », a-t-elle assuré.