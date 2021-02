Début de la vaccination pour les 85 ans et plus

Les personnes âgées de 85 ans et plus seront vaccinées contre la COVID-19 à compter de la semaine prochaine, a annoncé le premier ministre, François Legault, mardi après-midi.

« C’est toute une bonne nouvelle. […] Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut me faire […] que là on va passer à la population en général ! » a-t-il lancé dans le Stade olympique de Montréal où l’un des plus grands centres de vaccination a été mis sur pied. « L’espoir est là. »

Le chef du gouvernement a invité les personnes éligibles à réserver par Internet (quebec.ca/vaccincovid) ou par téléphone au 1-877-644-4545 à partir de jeudi. « Les personnes qui sont nées après 1936, n’appelez pas, n’allez pas sur Internet », a demandé M. Legault, craignant un engorgement des circuits.

« Par la suite, ça va débouler », a promis M. Legault.

Le vaccin contre la COVID-19 sera par la suite réservé, dans l’ordre, personnes âgées de 80 à 85 ans, puis aux 768 000 personnes âgées de 70 à 79 ans… et aux 1 158 000 personnes âgées de 60 à 69 ans.

Le gouvernement québécois n’avait pas opté pour la voie la plus rapide en choisissant, sur les conseils du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), de vacciner tout d’abord 75 % des 40 000 résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) — ce qui est maintenant chose faite —, a indiqué le directeur de la campagne de la vaccination, Daniel Paré, dans un entretien avec Le Devoir en décembre dernier.

À ce jour, quelque 200 000 des 325 000 travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux ont reçu un vaccin contre la COVID-19.

L’équipe de vaccination sera confrontée à son « vrai test » au printemps au moment où les conteneurs de vaccins et les Québécois âgés de moins de 60 ans, qui ne font pas partie des « groupes prioritaires », afflueront dans des cliniques de vaccination aux quatre coins du Québec, avait aussi mentionné M. Paré au Devoir.

D'autres détails suivront.