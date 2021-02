Bond des contraventions pour non-respect des règles sanitaires, sauf à Montréal

Le nombre de constats pour infraction à la Loi sur la santé publique a bondi au Québec depuis le début du mois de février, sauf à Montréal.

Les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont rédigé près de trois fois moins de « constats portatifs » ou de « constats longs » pour manquements aux consignes visant à freiner la progression de la COVID-19 entre le 1er et le 15 février (69 constats) qu’entre le 16 et le 31 janvier (199 constats), selon le ministère de la Justice.

En revanche, les policiers à pied d’œuvre dans le district judiciaire de Saint-François, qui inclut la ville de Sherbrooke, ont remis plus de constats d’infraction la première moitié du mois de février (102 constats) que du 1er avril 2020 au 31 janvier 2021 (99 constats).

À l’échelle du Québec, 1530 constats assortis d’amendes totalisant plus de 2,3 millions de dollars ont été signifiés du 1er au 15 février, comparativement à 847 constats accompagnés d’amendes totalisant environ 1,3 million de dollars du 16 au 31 janvier dernier.

Depuis le début du mois, les policiers québécois ont remis 1473 « constats portatifs » après avoir constaté la plupart du temps une entorse au couvre-feu de 20 h à 5 h (zone rouge) ou de 21 h 30 à 5 h (zone orange), ou encore une violation de l’interdiction de rassemblement ou de l’obligation du port du couvre-visage.

Ils ont également soumis 57 rapports d’infraction générale (RIG) afin de signaler d’autres violations aux décrets et aux arrêtés ministériels adoptés par le gouvernement québécois afin de freiner la progression de la COVID-19 sur le territoire. « Depuis l’application du couvre-feu, d’ailleurs, les policiers ont été extrêmement actifs. […] Il y a encore des infractions qui sont commises, puis il y a encore des tickets qui se donnent », a expliqué la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, mercredi.

Présence policière « élargie », « accrue »

Les policiers auront les chalets et autres lieux de villégiature dans leur mire durant la relâche scolaire, a-t-elle averti. « Environ 15 000 heures » seront consacrées à « cette opération de 10 jours visant à tuer dans l’œuf tout rassemblement illégal de personnes appartenant à des bulles familiales différentes. « Est-ce que chaque chalet va être visité, ou chaque maison ? Sans doute que non, ce n’est pas réaliste. […] Il y a une concentration des efforts policiers sur ces éléments-là que je vous ai nommés, les lieux de villégiature, tous les endroits extérieurs où il y a des activités, patinoires, parcs, lieux de rassemblements potentiels, centres commerciaux, restaurants en zone orange… »

Depuis le début de la pandémie, les forces de l’ordre ont signifié pas moins de 6557 « constats portatifs » ou « constats longs » pour infraction à la Loi sur la santé publique (plus de 9,7 millions). Quelque 30 % d’entre eux ont été distribués dans le district judiciaire de Montréal (3 millions) ; 8,3 % dans celui de Québec (813 000 $) et 8 % dans celui de Terrebonne (774 000 $), selon le Bureau des infractions et amendes (BIA) du ministère de la Justice.

Le BIA ne fait pas le décompte manuel des types de situations à l’origine de la remise d’un constat d’infraction.

D'autres détails suivront.