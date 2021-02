Le gouvernement Legault appuie une motion de QS sur l’autosuffisance médicale

L’État québécois doit profiter de la relance économique pour tendre vers l’autosuffisance en matière d’approvisionnement en vaccins et en équipements médicaux, estime l’Assemblée nationale. Une motion de Québec solidaire (QS) incitant le gouvernement Legault à poser « des gestes forts » pour réduire sa dépendance envers Ottawa et les compagnies pharmaceutiques a été adoptée mardi à l’unanimité.

Cette motion fait suite à la demande envoyée la veille par QS pour réclamer une étude en commission parlementaire sur l’autosuffisance médicale et la création de Pharma-Québec. Le parti de gauche avait déposé un projet de loi pour instaurer cette société d’État en septembre pour la quatrième fois depuis 2008. En plus de réduire le coût des médicaments, Pharma-Québec aurait le mandat d’augmenter la capacité de production du Québec en vaccins, en médicaments et en matériel médical.

La campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec a été ralentie au cours des dernières semaines par les problèmes d’approvisionnement rencontrés par le gouvernement fédéral. Le Québec a également connu des difficultés au début de la pandémie à obtenir de l’équipement de protection individuelle pour protéger les travailleurs de la santé.

La commission de la santé et des services sociaux à laquelle siègent 13 élus, dont sept du gouvernement, devra statuer sur cette demande de mandat d’initiative lors d’une réunion ultérieure.