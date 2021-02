Les élus québécois et fédéraux demandent la résidence permanente pour Mamadi Camara

L’Assemblée nationale et la Chambre des communes ont adopté à l’unanimité mardi des motions demandant à Ottawa d’accorder, dans les plus brefs délais, la résidence permanente à Mamadi III Fara Camara, emprisonné et accusé à tort en raison d’une erreur sur la personne.

À l’initiative de la députée indépendante Catherine Fournier, tous les élus québécois ont adopté au Salon bleu une motion qui interpelle d’abord le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendocino, afin qu’il octroie la résidence permanente à M. Camara. Elle prévoit ensuite que la ministre québécoise de l’Immigration, Nadine Girault, autorise « le Certificat de sélection du Québec [CSQ] en découlant ».

Quelques minutes plus tard, les élus siégeant à la Chambre des communes ont adopté une motion du Bloc québécois qui demandait aussi au ministre Mendocino « d’octroyer, dans les plus brefs délais, la résidence permanente » à M. Camara.

« La balle est dans le camp de Marco Mendocino », a réagi Catherine Fournier sur Twitter, une fois la période des questions terminée. Dans une déclaration transmise au Devoir, le cabinet de la ministre Girault a aussi « encourag[é] le fédéral à accepter [la] requête » de M. Camara. « C’est une fois que le gouvernement fédéral répondra favorablement à la demande de M. Camara que nous, au ministère de l’Immigration, serons en mesure de délivrer un CSQ », a rappelé l’attachée de presse de la ministre, Flore Bouchon.

En entrevue au Devoir, l’avocat de Mamadi III Fara Camara, Guillaume Cliche-Rivard, a demandé au ministre Mendocino d’user de son pouvoir discrétionnaire pour octroyer la résidence permanente à son client. Arrivé au Québec il y a quatre ans avec un statut d’étudiant étranger, M. Camara craint que son statut devienne précaire, puisqu’il est actuellement incapable de reprendre ses études.

Me Cliche-Rivard a fait valoir que « la détresse et le choc vécus » par son client à la suite de son arrestation « font en sorte qu’en ce moment, ce n’est psychologiquement pas possible pour lui de poursuivre ses plans ».

« On parle d’un homme brillant, qui a des bourses d’études, qui avait des projets qui se sont effondrés du jour au lendemain. Peut-on lui permettre de se concentrer sur son mieux-être, de souffler un peu, sans craindre de se retrouver sans statut ? » a-t-il demandé.

Mamadi III Fara Camara, accusé de tentative de meurtre après avoir prétendument désarmé et blessé un policier, a été libéré de toutes les accusations qui pesaient contre lui le 3 février, après avoir passé six jours en prison. Il a été victime d’une erreur sur la personne, ce pour quoi le Service de police de la Ville de Montréal s’est excusé.