Assouplissement des règles de distanciation sociale à partir du 26 février

Le premier ministre François Legault et la Santé publique s’entendent pour assouplir les règles de distanciation sociale à temps pour la relâche scolaire — à commencer en Outaouais qui passera en zone orange lundi prochain.

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a donné sa bénédiction à la réouverture dans les zones rouges des cinémas et des centres sportifs municipaux où les activités libres de natation et de patinage en famille pourront notamment reprendre. « Ça donne une petite liste d’activités pour occuper les enfants quelques jours », a lancé M. Legault en conférence de presse mardi soir.

La Santé publique a aussi autorisé la tenue d’activités extérieures, dont la marche, le ski et le patin, dans la mesure où elles regroupent huit personnes ou moins.

Le couvre-feu sera toutefois maintenu dans les zones rouges (dès 20 h) et dans les zones orange (dès 21 h 30).

La région de l’Outaouais, où 97 nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 ont été recensées du 7 au 13 février dernier, passera en zone orange lundi prochain, a indiqué M. Legault mardi soir. La situation y est « stable », a-t-il dit, tout en précisant que les autres régions où la COVID-19 bat aussi en retraite demeureront en zone rouge « par prudence ». « On a quelques semaines difficiles devant nous », a déclaré M. Legault.

« Opérations ciblées »

Les policiers auront à l’œil les Québécois qui passeront la semaine de relâche au chalet, a averti le chef du gouvernement mardi soir.

Les forces de l’ordre mèneront des opérations ciblées dans des lieux de villégiature aux quatre coins du Québec afin de tuer dans l’œuf tout rassemblement de personnes appartenant à plus d’une bulle familiale. « Le but est de s’assurer que les consignes soient suivies », a expliqué M. Legault.

Le gouvernement québécois craint une poussée de la COVID-19 au Québec à la faveur de contacts interdits durant la semaine de relâche.

L’équipe de François Legault a toutefois abandonné l’idée d’ériger des barrages routiers policiers entre des régions de différentes couleurs ou encore entre le Québec et l’Ontario. Elle juge « plus efficace » d’assurer le respect du couvre-feu et l’interdiction de rassemblement. Les policiers s’en tiendront, au cours des dernières semaines, à interpeller des automobilistes ici et là afin de leur « déconseiller fortement » de baisser la garde pendant la relâche scolaire.

Le premier ministre a demandé une nouvelle fois aux parents de s’abstenir de confier la garde de leurs enfants aux grands-parents.

La semaine de relâche n’est pas une semaine de relâchement, a souligné à gros traits M. Legault mardi soir. « Les choses s’améliorent […] mais la pandémie n’est pas finie. […] Si on ne fait pas attention, le nombre de cas pourrait exploser », a-t-il indiqué, après avoir montré du doigt le variant britannique.

D’autres détails suivront.