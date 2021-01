Les partis d’opposition réclament l’usage des tests rapides contre la COVID-19

Les trois partis d’opposition à Québec demandent au gouvernement d’utiliser ses stocks de tests de dépistage rapide sans délai. Le Devoir révélait jeudi que moins de 1 % de ces tests livrés par le gouvernement fédéral avaient été utilisés au 21 janvier.

« Dans quel monde est-ce qu’on est assis sur des millions tests et en plein cœur de la crise depuis des mois, on se dit : “j’ai une bonne idée, on ne les utilise pas”, a dénoncé le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Dans quel monde ou suivant quelle logique ? »

Cette opinion est partagée par les libéraux et Québec solidaire qui réclament aussi l’usage de ces tests comme outil de dépistage. Pour l’instant, ils sont utilisés à petite échelle, la plupart du temps, dans le cadre de projets-pilotes.

