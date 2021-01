La propagation de la COVID-19 ralentit au Québec, y compris à Montréal

Un dépassement des capacités hospitalières est « peu probable » au cours des prochaines semaines dans le Grand Montréal, estime l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

La perspective d’un recours au Protocole national de priorisation pour l’accès aux soins intensifs adultes en contexte extrême de pandémie s’éloigne.

« La situation de certains hôpitaux reste fragile », souligne l’INESSS dans son ultime rapport sur les besoins hospitaliers dévoilé jeudi.

Pour preuve, les trois quarts des lits réguliers et 70 % des lits de soins intensifs désignés des établissements de la région métropolitaine étaient toujours occupés par des patients atteints de la COVID-19 le 22 janvier dernier.

Près de 400 des 500 personnes qui seront hospitalisées au cours des prochains jours proviendront de Montréal et des régions avoisinantes, anticipe l’INESSS.

Ailleurs au Québec, près de 40 % des lits réguliers et le tiers des lits de soins intensifs désignés pour les patients COVID-19 sont actuellement occupés. Un dépassement des capacités hospitalières est « improbable » au cours des trois prochaines semaines dans la mesure où le nombre d’hospitalisations continuera de décliner, est d’avis l’INESSS.

À ce jour, 1264 personnes sont hospitalisées après avoir contracté la COVID-19, dont 212 sont dans une unité de soins intensifs.

La transmission ralentit

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a diminué de 24 % au fil de la dernière semaine. La baisse est plus marquée chez les personnes de 70 à 79 ans (-33 %) et celles de 80 ans et plus (-38 %) jugées plus vulnérables de développer des symptômes graves.

D’autres détails suivront.