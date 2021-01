Suspension du couvre-feu pour les itinérants: Québec ne conteste pas

Québec n'entend pas contester la décision de la juge Chantal Masse, de la Cour supérieure du Québec, qui a suspendu mardi soir l’application du couvre-feu pour les personnes en situation d’itinérance.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, en a fait l'annonce sur Twitter, mercredi matin.

1/3 Nous avons pris connaissance de la décision rendue hier soir et n’entendons pas la contester. Depuis le début du couvre-feu, notre volonté était que les personnes en situation d’itinérance puissent être accompagnées vers les bonnes ressources et non de les judiciariser.