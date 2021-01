Québec déclenche une enquête sur les soins intensifs à l'hôpital Notre-Dame

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lundi le déclenchement d’une enquête interne sur le département des soins intensifs de l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, à la suite d’une enquête du Devoir qui en a révélé les dysfonctionnements.

«Ce qu’on a lu ce matin dans Le Devoir est profondément troublant. Une enquête interne a été déclenchée par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Nous souhaitons des réponses rapidement», a fait savoir le cabinet Dubé.

Au Devoir, 12 employés et ex-employés de l’Hôpital Notre-Dame ont dit craindre pour la sécurité des usagers de cet établissement. Ils ont notamment exposé le cas d’un adulte autiste de 52 ans qui est mort, seul parce que sans surveillance, des suites d’une insuffisance respiratoire hypoxémique. Ils ont aussi rapporté que du matériel souillé était utilisé à l’hôpital, en plus de mettre en lumière le manque de formation des infirmières et infirmiers envoyés en renfort dans le département des soins intensifs.

«S’il s’avère vrai qu’il y a des problèmes majeurs aux soins intensifs de l’Hôpital Notre-Dame, nous agirons pour rétablir la situation», a affirmé le cabinet du ministre de la Santé. «Nous ne ferons aucun compromis pour assurer la sécurité des patients et du personnel au front.»



