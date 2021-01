Trudeau doit interdire les vols internationaux non essentiels, dit Legault

Le premier ministre François Legault demande à Ottawa d’interdire tous les vols internationaux non essentiels pour éviter une propagation accrue de la COVID-19 et l’entrée de nouveaux variants du virus responsable de cette maladie.

« On n’est plus à allumer des lampions, on est vraiment à l’étape d’agir », a-t-il affirmé en conférence de presse mardi. Les appels automatisés pour rappeler aux voyageurs de respecter une quarantaine à leur retour ont leur limite, selon lui. « Ce n’est pas comme ça qu’on va s’assurer que les gens vont respecter la quarantaine », a-t-il dit.

M. Legault a dit qu’il voyait mal comment un voyage dans un tout inclus à Punta Cana, en République dominicaine, peut être considéré comme essentiel.

Il a ajouté que si Ottawa n'intervient pas, Québec songe à mettre en place des mesures sanitaires supplémentaires dans les aéroports de la province.

Affirmant que le gouvernement n’a « rien à cacher », le premier ministre a aussi annoncé que toutes les recommandations faites par écrit par le Dr Horacio Arruda à propos de la COVID-19 seront rendues publiques.

D’autres détails suivront.



Avec La Presse canadienne