Québec maintient les 90 jours de délai pour le vaccin

Québec continuera de donner la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 dans un délai maximal de 90 jours, mais accepte toutefois d’assouplir quelque peu sa stratégie. Certaines personnes pourraient donc recevoir cette deuxième injection plus tôt que ce que le gouvernement a prévu.

« On vise à vacciner le plus de personnes vaccinables pour sauver des vies », a affirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse. Il a ajouté que la réduction du nombre d’hospitalisations est « une nécessité ». Elles sont à la hausse et ont atteint environ 1500 jeudi. Le ministre a également invité les résidents et le personnel dans les CHSLD qui ont été vaccinés à ne pas relâcher le respect des mesures sanitaires au risque de causer de nouvelles éclosions.

La Santé publique recommande maintenant au gouvernement d’administrer la deuxième dose dans un délai de 42 à 90 jours, selon une source bien au fait de la gestion de la crise. Le but demeure de vacciner le plus grand nombre de personnes vulnérables à cette maladie pour sauver le maximum de vies.

Le gouvernement rejette la faute sur le fait qu’il doit composer avec « très peu de vaccin » et fait valoir que plus il recevra de doses plus il pourra diminuer le délai entre l’inoculation des deux doses.

La décision prise à la fin du mois de décembre de reporter l’injection de la deuxième dose de 90 jours soulève une vive controverse. Le gouvernement fédéral a laissé entendre que cette décision pourrait nuire à l’approvisionnement des vaccins de Pfizer-BioNTech.

À l’instar de l’Organisation mondiale de la santé, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a recommandé mardi qu’un délai maximal de 42 jours, soit six semaines, soit respecté entre les deux doses. Les deux fabricants des vaccins contre la COVID-19, Pfizer-BioNTech et Moderna, préconisent de donner la deuxième dose dans un intervalle de 21 jours et 28 jours respectivement.

La question du délai entre les doses fait débat chez les spécialistes. Certains estiment que le gouvernement du Québec a fait le bon choix en retardant l’inoculation de la deuxième dose de 90 jours pour protéger davantage de gens contre la COVID-19. D’autres, craignent que cela n’entraîne des répercussions négatives comme une mutation du virus qui rendraient les vaccins inefficaces.

