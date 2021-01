Un début d'année confiné

L’équipe de François Legault envisage de repousser le retour en classe des élèves du primaire d’une semaine (lundi 18 janvier) et celui des élèves du secondaire de deux semaines (lundi 25 janvier).

Le gouvernement québécois compte aussi prolonger la fermeture des commerces « non-prioritaires » au-delà du 11 janvier, en plus d’« imposer le télétravail » où c’est possible. L’imposition d’un couvre-feu — une suggestion de la Santé publique — faisait pour sa part toujours débat au cabinet du premier ministre mardi après-midi.

La publication d’un sondage Léger montrant que près d’un Québécois sur deux a visité des membres de sa famille ou des amis durant la période des Fêtes — une fois (33 %), deux ou trois fois (11 %) et plus de trois fois (2 %) — en a convaincu plus d’un de la nécessité d’imposer de nouvelles règles.

Les « recommandations » de la Santé publique ne sont plus suivies à la lettre comme elles l’étaient au printemps dernier, après l’arrivée de la COVID-19 en sol québécois, a regretté un conseiller politique.

Après avoir donné un aperçu des nouvelles mesures visant à freiner la progression de la COVID-19 aux chefs des partis d’opposition, François Legault sondera les membres du groupe parlementaire de la Coalition avenir Québec en fin d’après-midi.

Selon plusieurs sources, le premier ministre François Legault a évoqué divers scénarios lors de sa rencontre avec les partis d’opposition sans indiquer le ou lesquels il comptait choisir. Il a ensuite écouté leurs commentaires et leurs suggestions.

L’idée d’un couvre-feu a été évoquée lors de la rencontre. Il s’agirait d’une recommandation de la santé publique. Ce type de mesure est déjà appliquée en France, par exemple, où les citoyens doivent rester à domicile entre 20 h et 6 h et même entre 18 h et 6 h dans 15 départements aux prises avec davantage de foyers d’éclosion.

« L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie », peut-on lire sur le site d’information du gouvernement français sur la COVID-19.

Aucun des partis d’opposition n’a toutefois voulu se prononcer sur la question tant que la mesure ne sera pas annoncée officiellement. Dans l’éventualité où le gouvernement Legault décidait d’aller de l’avant, il devra faire preuve de plus de transparence, selon Paul Saint-Pierre Plamondon. « Si jamais le gouvernement y va avec des mesures inusitées, qu’on n’a pas vues auparavant, il se doit d’expliquer en quoi c’est une recommandation de la Santé publique et en quoi cette recommandation est fondée sur des données probantes », a-t-il réclamé.

« Avec tous les ballons d’essai du gouvernement ces derniers jours, on voit que ça contribue à l’anxiété générale de la population qui se demande ce qui va arriver », a déclaré la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, par écrit. Le premier ministre nous a partagé qu’il était en réflexion, je vais le laisser faire son annonce officielle mercredi lorsque toutes ses décisions seront prises. »

Elle l’a toutefois invité à faire preuve de transparence et de cohérence pour justifier les nouvelles mesures sanitaires de « maximiser l’adhésion de la population ». « C’est ce qui a parfois fait défaut dans le passé », a-t-elle fait remarquer.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Parti libéral du Québec n’avait toujours pas réagi.