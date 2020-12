Pierre Arcand est en voyage dans les Antilles

Les appels de Québec à ne pas voyager à l’extérieur du pays ont beau se multiplier ces jours-ci, le député libéral Pierre Arcand a décidé de tout de même de s’envoler avec son épouse pour les Antilles.

« Je regrette aujourd’hui cette décision compte tenu de la situation qui prévaut actuellement au Québec et du respect que l’on doit aux travailleurs de la santé », indique le député de Mont-Royal–Outremont dans une déclaration obtenue par Le Devoir dans laquelle il confirme sa présence à la Barbade.

Il ajoute toutefois que l’île est « l’un des endroits les plus sécuritaires dans le monde actuellement » et qu’il a d’ailleurs réalisé deux tests de dépistage contre la COVID-19 les 22 et 27 décembre — pour pouvoir entrer sur l’île puis sortir de son appartement — qui étaient négatifs. De plus, il assure qu’il respectera « scrupuleusement les 14 jours de confinement » à son retour au Canada, comme toute personne revenant au pays.

Dans sa lettre, l’ancien chef intérimaire du Parti libéral du Québec explique avoir longuement pesé le pour et le contre de ce voyage avec son épouse. Mais « compte tenu de l’impossibilité de voir [leurs] enfants et petits-enfants pendant la période de Noël » ils ont décidé de prendre l’avion.

