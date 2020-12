Québec s’est entendu avec le gouvernement fédéral pour que des mesures de contrôle supplémentaires soient imposées aux voyageurs qui reviennent de l’étranger en les obligeant notamment à subir un test de dépistage avant de revenir au pays. Le gouvernement du Québec réclame toutefois une mise en place rapide de ces nouvelles exigences.

« On ne s’en va pas dans la bonne direction en ce moment », a indiqué le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d’une conférence de presse mardi. Le ministre a qualifié la situation de « critique » dans plusieurs régions, dont Montréal.

« On veut éviter ce qui s’est produit après la semaine de relâche », a expliqué le ministre qui s’est dit préoccupé par les images de vacanciers québécois à l’étranger diffusées par les médias et sur les réseaux sociaux. « Les images qu’on a vues sont choquantes pour tous ceux qui respectent les règles et pour les travailleurs de la santé », a-t-il dit.

Québec s’est entendu avec le gouvernement fédéral pour que trois mesures supplémentaires soient mises en place, mais les deux gouvernements ne s’entendent pas sur le moment où elles entreront en vigueur. Ottawa prévoit qu’elles seront appliquées au début de janvier alors que Québec souhaite que ces mesures soient mises en place plus rapidement. Début janvier, « ce n’est pas assez rapide », a déclaré M. Dubé.

Outre le test de dépistage effectué avant de monter dans l’avion avant le retour au pays, les autorités prévoient l’obligation de subir un test rapide dès l’arrivée au Canada, ainsi qu’une intensification de la surveillance du respect de la quarantaine de la part des voyageurs.

Le ministre Dubé a par ailleurs confirmé mardi qu’une première personne au Québec avait été infectée par le nouveau variant du coronavirus responsable de la COVID-19. Il s’agit d’un membre de la famille d’une personne ayant séjourné au Royaume-Uni et qui avait obtenu un résultat positif à la COVID-19 deux jours après son retour. Ce voyageur aurait été en contact prolongé qu’avec trois membres de sa famille.

Situation critique dans les hôpitaux

Le ministre Dubé a déclaré qu'« un dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 n'est pas exclu », selon les prévisions des autorités sanitaires pour les prochaines semaines. La situation est critique dans les hôpitaux, particulièrement à Montréal, a-t-il indiqué.

D’autres détails suivront.