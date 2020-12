Québec a envoyé des masques non conformes aux garderies

Québec a équipé le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance de masques non conformes sur une période de six mois.

Dans un courriel qu’il a transmis au réseau mardi soir, le ministère de la Famille avertit les services de garde que les masques que le ministère de la Santé leur a fournis entre les mois de mai et de novembre sont « non conformes ».

« Selon l’information transmise par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), un des trois critères d’analyse ne rencontrait pas entièrement les exigences », est-il écrit dans le courriel, dont Le Devoir a pu prendre connaissance.

« Ainsi, il vous est demandé de cesser immédiatement l’utilisation des masques MC9501 (inscription sur la boîte). De l’information suivra sur la façon dont vous devrez en disposer », y lit-on aussi.

Le courriel du ministère explique que des tests menés par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) ont permis de déterminer que les masques fournis étaient « non conformes ». Il fait référence à la livraison de nouveaux masques, qui devait avoir lieu entre le 14 et le 16 décembre dans les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.

« Ces nouveaux masques sont sécuritaires et ils rencontrent toutes les exigences de l’IRSST. Les [bureaux coordonnateurs] sont toujours en charge d’assurer la distribution du matériel auprès de tous les [services de garde éducatifs à l’enfance] de leur territoire », a écrit le ministère, avant de remercier les garderies pour leur « précieuse collaboration ».

Québec fournit depuis l’automne un inventaire des écoles dans lesquels des cas de COVID-19 ont été déclarés. Il ne diffuse pas de liste des garderies aux prises avec des cas.