Québec s’en prend à la paperasse demandée aux restaurants

Le gouvernement Legault se donne cinq ans pour réduire la paperasse et espère au passage donner un coup de pouce aux secteurs de l’économie les plus durement touchés par la pandémie. Le ministre Pierre Fitzgibbon et son adjoint parlementaire Youri Chassin ont dévoilé jeudi un plan d’action pour l’allègement réglementaire.

Environ le tiers des 44 mesures touchent les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme, premières victimes des mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19. Les autres concernent, entre autres, la transformation agroalimentaire, la construction et les résidences pour aînés.

Le plan d’action fait suite à une série de consultations lancées il y a environ un an. Le gouvernement s’était alors fixé trois objectifs : faire baisser la quantité de documents à produire de 5,4 millions, soit l’équivalent de 15 % du volume des formalités administratives ; diminuer de 10 % le nombre de permis, formulaires d’enregistrement, rapports et registres ; réduire le coût de ces formalités administratives de 20 %. Cette dernière mesure représenterait 200 millions de dollars.

D’autres détails suivront.