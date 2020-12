Québec présente son plan d’action contre le racisme

Les Québécois ont « le devoir moral de viser l’excellence » dans la lutte contre le racisme, font valoir les membres du Groupe d’action contre le racisme (GACR) tout en déposant leur rapport coiffé du titre Le racisme au Québec : tolérance zéro.

Celui-ci renferme 25 actions c’est-à-dire 13 « mesures fortes pour une société sans racisme » et 14 « actions convaincantes pour répondre aux réalités » des Autochtones. « L’histoire des Premières Nations et des Inuits, leurs cultures et les lois qui les régissent les placent dans une situation tout à fait particulière. Il était essentiel de prendre en compte les réalités des Autochtones, en respectant leurs spécificités et leur contribution à notre société », soulignent les présidents du GACR, Lionel Carmant et Nadine Girault.

Le gouvernement entend prioritairement mettre fin aux cas de discrimination policière, lutter contre le racisme dans l’accès au logement, combattre le racisme dans l’accès à l’emploi, mieux informer les Québécois sur la réalité du racisme, miser sur l’éducation des jeunes pour éliminer le racisme, ainsi que de doter les Québécois d’un « gouvernement exemplaire ».

Afin de faire tomber les préjugés à l’égard des Premières Nations et des Inuits, le gouvernement entend « assurer la sécurité culturelle des Autochtones au sein des services publics, mettre fin aux cas de discrimination policière, améliorer l’accès à la justice, améliorer les conditions de logement des Autochtones » tout en faisant « mieux faire connaître à tous les Québécois l’histoire, les cultures, l’héritage et la situation actuelle » des Autochtones. « Il n’y a pas de grand et de petit racisme », a souligné le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, en conférence de presse lundi après-midi.

Les membres du GACR espèrent que leurs 25 appels à l’action sauront clore le « débat sémantique » sur la présence de racisme systémique au Québec. « Nous voulons unir et non diviser », a fait valoir le ministre délégué Lionel Carmant.

D’autres détails suivront.