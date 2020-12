Québec a failli à sa tâche dans les CHSLD, selon la Protectrice du citoyen

La moitié (48 %) des travailleurs de la santé qui ont témoigné devant la Protectrice du citoyen au sujet de la crise de la COVID-19 dans les CHSLD ont affirmé avoir manqué d’équipement de protection lors de la première vague.

Dans le rapport d’étape qu’elle a déposée jeudi, Marie Rinfret souligne que le manque d’équipement — masques, visières, blouses… — « a été un facteur important d’insécurité générale et, de surcroît, une cause de propagation du virus » dans les CHSLD au début de la première vague.

Les témoignages, qu’elle a recueillis de la part de travailleurs de la santé (822 répondants), de proches aidants (498 répondants) et de personnes hébergées en CHSLD (35 répondants) contrastent avec les propos du premier ministre François Legault. Le chef du gouvernement a certes reconnu que les inventaires étaient « serrés », mais il a toujours maintenu que le Québec n’avait « pas manqué de matériel ».

« Sur le terrain, écrit Mme Rinfret, le doute se répandait : les autorités responsables étaient-elles transparentes quant à la disponibilité effective des équipements de protection ? » En s’appuyant sur les témoignages et mémoires qu’elle a reçus, elle ajoute qu’« une période de désorganisation a suivi, durant laquelle on a assisté à une pénurie majeure de personnel et à des ruptures dans la continuité des soins ».

Elle note au passage que les directives pour les CHSLD « n’ont été transmises que le 13 mars, alors même que l’état d’urgence sanitaire était déclaré au Québec ».

« Les milieux d’hébergement, qui ont vu apparaître les premières éclosions une semaine plus tard, ont dès lors été mis en mode “réaction” par rapport aux événements, sans disposer des ressources nécessaires pour mener une lutte efficace », déplore-t-elle.

Mme Rinfret rappelle aussi qu’en date du 30 juin 2020, 3890 des 5629 décès (69 %) recensés au Québec avaient eu lieu dans des CHSLD.

Le Protecteur du citoyen a entrepris le 26 mai une enquête « indépendante et impartiale » sur le déroulement et la gestion par le gouvernement de la crise de la COVID-19 dans les CHSLD. Ses travaux se poursuivront jusqu’à l’automne 2021. Son enquête se concentre sur les CHSLD publics et privés et sur la première vague de la pandémie, de mars à juin 2020.